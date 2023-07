Автор Fallout и Arcanum Тим Кейн рассказал немного о том, как создавалась The Outer Worlds ©

Создатель Fallout Тим Кейн рассказывает о том, что игра The Outer Worlds создавалась с расчетом на игроков казуальных RPG, и обсуждает основную идею космического симулятора FPS.

Тим Кейн, создатель и ведущий программист серии Fallout и один из режиссеров The Outer Worlds, говорит, что последняя космическая ролевая игра компании Obsidian создавалась с учетом мейнстрима и казуальных ролевых игр.

The Outer Worlds - это фантастический шутер/RPG от первого лица, который опирается на сильные стороны Fallout New Vegas и одновременно создает новую IP. В игре есть практически все, что геймеры знали и любили о New Vegas и современных играх Fallout, но с характерным внешним видом и ощущением Obsidian.

Это было задумано специально. По словам сорежиссера The Outer Worlds Тима Кейна, научно-фантастическая ролевая игра была рассчитана на более массовую аудиторию. В недавнем видео на своем канале Кейн рассказывает о разработке хороших игровых настроек и о том, как этот совет относится к The Outer Worlds... а еще он говорит, что главным лифтовым питчем The Outer Worlds было "Fallout встречает Firefly".

Следующий вопрос имеет значение, только если вас волнуют продажи, или демография, или охват вашей игры, или любые из этих вещей навязаны вам людьми, которые дали вам деньги в первую очередь, а именно: насколько мейнстримовой является ваша идея? Fallout... Arcanum... мы никогда не задавались этим вопросом. Мы просто делали игру друг для друга. The Outer Worlds создавались иначе. Одна из вещей, которую мне сказали в самом начале: мы хотим, чтобы казуальные игроки, казуальные игроки в RPG, хотели играть в это. Это меняет ситуацию, меняет то, что вы вводите в игру. Многие люди воспринимают это как "о, вы приглушили это, вы приглушили все". Нет. У вас могут быть сложные вещи, будь то сюжет, сеттинг или механика, вам просто нужно... как бы снизить уклон. Вид с вершины горы одинаково великолепен независимо от того, поднялись ли вы на нее или подъехали на машине. Некоторые люди ценят это больше, если они карабкаются на вершину, но я больше ценю то, что я могу подъехать на машине и насладиться видом без риска погибнуть.

Это довольно интересная точка зрения... и план Obsidian оказался очень удачным. С момента запуска игры The Outer Worlds было продано более 3 миллионов копий.