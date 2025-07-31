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Outlast 04.09.2013
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От первого лица
8.7 2 835 оценок

Будущее уже на подходе: первый тизер проекта от Playground!

VoicePlay Studios VoicePlay Studios

Друзья, у нас уже есть кое-что громкое в производстве — Outlast 2 уже в процессе локализации, и мы с головой погрузились в этот безумный кошмар. Но мы не останавливаемся на достигнутом.

Сегодня хотим раскрыть вам один из наших будущих планов — проект, к которому мы обязательно дотянемся, как только придет его время:
🔥 Outlast: Whistleblower.

Да, этот культовый DLC, полный жутких откровений и душераздирающего напряжения, входит в наш список желанных. Мы хотим не просто перевести его — мы хотим сделать так, чтобы каждый шёпот, каждый стон и каждый вскрик заставил вас содрогнуться по-русски.

Но это — лишь один из пунктов большой программы.

Все остальные анонсы — включая другие громкие проекты, с которыми мы будем работать — вы увидите впервые на нашей онлайн-презентации ReVoice. Это будет не просто показ слайдов, а настоящее событие: новые лица, голоса, закулисье и, конечно, то, что вы точно не ждёте в самом конце.

Готовьтесь.
ReVoice уже скоро.
А пока — вспоминайте, как вы впервые слышали свист в темноте…

#Playground #ReVoice #Outlast2 #Whistleblower #ГеймерыРоссии #озвучкаИгр #анонс #хоррор #ReVoice2025

60
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Madfury
19
Аналиус

о круто еще одна студия озвучки это хорошо очень!

8
Pravdarub

Если там нет моего голоса то озвучка не считается.

5
Nodas

Туфта

4
Most ancient

Красавчики! Нужно вообще все игры озвучить на великий и могучий Русский язык! И чем больше будет появляться студий озвучки тем лучше!

4
Дома лучше всего

В зад русский язык, изначальные звуки всегда лучше и атмосфернее.

FatalleZ

Новость хорошая, но не могу понять причем тут Playground в заголовке

3
Akalaka
2
Керж93

и?

1
zangx

сомнительно, но окей

1
Пользователь ВКонтакте

А третья будет озвучена ? // Александр Ш

1
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