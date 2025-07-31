Будущее уже на подходе: первый тизер проекта от Playground!

Друзья, у нас уже есть кое-что громкое в производстве — Outlast 2 уже в процессе локализации, и мы с головой погрузились в этот безумный кошмар. Но мы не останавливаемся на достигнутом.

Сегодня хотим раскрыть вам один из наших будущих планов — проект, к которому мы обязательно дотянемся, как только придет его время:

🔥 Outlast: Whistleblower.

Да, этот культовый DLC, полный жутких откровений и душераздирающего напряжения, входит в наш список желанных. Мы хотим не просто перевести его — мы хотим сделать так, чтобы каждый шёпот, каждый стон и каждый вскрик заставил вас содрогнуться по-русски.

Но это — лишь один из пунктов большой программы.

Все остальные анонсы — включая другие громкие проекты, с которыми мы будем работать — вы увидите впервые на нашей онлайн-презентации ReVoice. Это будет не просто показ слайдов, а настоящее событие: новые лица, голоса, закулисье и, конечно, то, что вы точно не ждёте в самом конце.

Готовьтесь.

ReVoice уже скоро.

А пока — вспоминайте, как вы впервые слышали свист в темноте…

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