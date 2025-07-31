Будущее уже на подходе: первый тизер проекта от Playground!

Друзья, у нас уже есть кое-что громкое в производстве — Outlast 2 уже в процессе локализации, и мы с головой погрузились в этот безумный кошмар. Но мы не останавливаемся на достигнутом.
Сегодня хотим раскрыть вам один из наших будущих планов — проект, к которому мы обязательно дотянемся, как только придет его время:
🔥 Outlast: Whistleblower.
Да, этот культовый DLC, полный жутких откровений и душераздирающего напряжения, входит в наш список желанных. Мы хотим не просто перевести его — мы хотим сделать так, чтобы каждый шёпот, каждый стон и каждый вскрик заставил вас содрогнуться по-русски.
Но это — лишь один из пунктов большой программы.
Все остальные анонсы — включая другие громкие проекты, с которыми мы будем работать — вы увидите впервые на нашей онлайн-презентации ReVoice. Это будет не просто показ слайдов, а настоящее событие: новые лица, голоса, закулисье и, конечно, то, что вы точно не ждёте в самом конце.
Готовьтесь.
ReVoice уже скоро.
А пока — вспоминайте, как вы впервые слышали свист в темноте…
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о круто еще одна студия озвучки это хорошо очень!
Если там нет моего голоса то озвучка не считается.
Туфта
Красавчики! Нужно вообще все игры озвучить на великий и могучий Русский язык! И чем больше будет появляться студий озвучки тем лучше!
В зад русский язык, изначальные звуки всегда лучше и атмосфернее.
Новость хорошая, но не могу понять причем тут Playground в заголовке
и?
сомнительно, но окей
А третья будет озвучена ? // Александр Ш