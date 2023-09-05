Хоррору Outlast исполнилось 10 лет ©

Прошло десять лет с момента выхода Outlast, инди-игры в жанре хоррор от Red Barrels, которая изменила ландшафт видеоигр в жанре хорроров в то время, когда жанр больше всего в этом нуждался, а также стала знаковым явлением для инди-игр.

Десять лет назад жанр ужасов переживал не лучшие времена. Такие франшизы, как Silent Hill и Dead Space, ушли на длительный перерыв, а Resident Evil полностью переключился на экшен с Resident Evil 6 в 2012 году.

Исключение составили инди-игры. В 2010 году вышла Amnesia: The Dark Descent - настоящий хоррор от первого лица с головоломками и без экшена. Можно сказать, что Amnesia создала школу, а Outlast стал ее самым успешным учеником.

Действие Outlast разворачивается в заброшенной психушке в отдаленных горах Колорадо, превращенной в секретную лабораторию. Игрок играет роль журналиста, пытающегося разоблачить проводимые там ужасные эксперименты, но то, что он обнаруживает внутри, выходит за рамки понимания: самые страшные монстры, каких только можно себе представить, переходящие грань между наукой, религией... и чем-то совсем другим.

Outlast была выпущена 4 сентября 2013 года на платформе Steam для Windows. С тех пор игра набрала 75 000 "крайне положительных" отзывов. Outlast также доступна на консолях PS4, Xbox One и Nintendo Switch, а также на Linux.