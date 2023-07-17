Авторы The Outlast Trials собираются "совсем скоро" добавить новые мини-игры ©

Компания Red Barrel Studios, разработчик The Outlast Trials, в интервью DualShockers сообщила о планах по расширению лобби игры за счет включения в него еще большего количества мини-игр, которые игроки смогут опробовать между этапами "реального" геймплея.

Филипп Морин (Philippe Morin), глава Red Barrel Studios, сказал: "В настоящее время мы работаем над еще одной [мини]игрой. Она уже почти готова, и я думаю, что людям она понравится".

Говоря о типах мини-игр, которые команда собирается добавить в The Outlast Trials, Морин сказал:

На столе лежат идеи, связанные с психологическим тестированием, или способы проверить игроков с помощью механики, которая была бы забавной и в то же время соответствовала бы идее, что мы промываем вам мозги. То есть мы хотим знать, каково ваше психологическое состояние.

Морин признался, что студия была удивлена популярностью мини-игры "Армрестлинг" в The Outlast Trials, но намерение всегда было направлено на создание захватывающего лобби.

Кроме того, он рассказал, что объект Murkhoff, на котором происходит действие игры, расположен рядом с резервацией Havasupai, где проходила Outlast 2, и что в Outlast 2 можно увидеть местност The Outlast Trials:

Не знаю, заметили ли вы, но когда вы были на другом берегу озера [в Outlast 2], вы могли видеть антенну и объект на заднем плане.