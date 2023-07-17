Продано более 1 миллиона копий The Outlast Trials ©

The Outlast Trials было продано более 1 миллиона экземпляров, сказал соучредитель студии Филипп Морин в интервью.

Последняя часть знаменитой хоррор-серии Outlast вышла в раннем доступе Steam пару месяцев назад, обозначив новое направление развития серии. В то время как две предыдущие игры Outlast были традиционными однопользовательскими хоррорами от первого лица, The Outlast Trials впервые переключила формулу на кооперативный многопользовательский режим.

«Да, мы на самом деле достигли 1 миллиона единиц на ПК. Это потрясающе. Я никогда раньше так долго не работал над игрой. На самом деле это самый долгий период после Outlast 2, на создание которого ушло три года, — сказал Морин. — Во время производства было много взлетов и падений. Очевидно, что пандемия оказала довольно большое влияние».

Outlast Trials находится в активной разработке уже более пяти лет, а первый тизер игры был представлен в конце 2019 года. После успешного релиза в раннем доступе команда Red Barrels сосредоточилась на выпуске нового контента для игры.

«Мы в хорошей форме. Нам просто нужно создать чертову тонну контента», — прямо сказал Морин. Несмотря на то, что за последние годы Red Barrel увеличилась в размерах, они по-прежнему довольно малы по сравнению с первоклассными разработчиками, поэтому создание контента для многопользовательской игры — это «много». Основы игры прочны, и она существует в мире. На самом деле речь идет о добавлении поворотов и сюрпризов, чтобы сохранить опыт как можно более свежим от одного раза к другому.

Отчеты за 2018 год показывают, что на тот момент было продано более 15 миллионов единиц серии между Outlast и Outlast 2. Последняя игра в серии была продана более миллиона всего за два месяца с момента ее запуска в раннем доступе.

The Outlast Trials остается в раннем доступе и в настоящее время не имеет полной даты выпуска, игра доступна только на ПК.