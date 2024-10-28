Создатели The Outlast Trials раскрыли подробности второго сезона

Студия Red Barrels, разработчики хоррора The Outlast Trials, раскрыли подробности второго сезона, который принесет новые карты, события и сюжетное наполнение. Открыв сезон, игроки смогут исследовать новую сюжетную линию, встретить уникального врага-NPC, попробовать свои силы в свежих испытаниях и опробовать тематическое событие Winter Kills. Ожидается, что релиз второго сезона состоится в конце 2024 года, если не возникнет новых задержек.
Неприятные события, связанные с кибератакой, значительно затормозили разработку, но студия успешно вернулась к активному производству. В недавнем обращении Red Barrels поблагодарили игроков за терпение и сообщили, что предприняли дополнительные меры для защиты данных после утечки. Известно, что данные игроков не попали в руки злоумышленников, однако часть внутренних материалов все же была украдена.
В ожидании второго сезона разработчики подготовили промежуточное обновление. Уже на этой неделе игрокам станут доступны новое событие под названием Geister, мини-игра в лобби, а также свежий каталог предметов и испытание.
Хорошие новости
Ребята, кто играет в неё. Крутая? У меня есть с кем в коопе побегать если что.
Да) Сейчас интерфейс делится на 2 программы: еженедельная ротация 9 испытаний с вариатором (или сезонный ивент как будет) и обычная генезис в которой 6 длинных испытаний. Всего 4 уровня сложности. Можно как угодно играть: в соло, в 2 , в 3 или в 4.
Третий вид - это Эскалация, ну типа рогалика, каждые 3 испытания сложность поднимается и начиная с 10 она максимальная. там все короткие испытания в рандомном порядке вместе с разными вариаторами. Каждое 10 испытание - длинное. С нуля прокачиваешь рецепты, улучшение снаряжения, аимфы. Надо выполнять задачу на каждом испытании чтобы получать 2 вариант выбора.
Раньше интерфейс делился по программам, т.е. он бы сейчас если таким остался включал все испытания. А теперь ротация каждую неделю или они все 20+ испытаний в Эскалации. Это сделано чтобы быстрее искать группу, не искл. что в будущем он снова изменится.
Есть мини-игры: тест Струпа (на цвета), кулачный бой (попадать в область) и шахматы на 5 мин и на 15 мин (возм. 3 мин. и 10 мин) могу ошибаться, т.к. в них там не играю.
С друзьями ещё проще, вы не будете терять время при поиске рандомов. Я скажу так: первые 30-40 часов погружение хорошее и оно чувствуется, всё зависит от вас, или внушаетесь страхами то долго не сможете играть, если умеете отвлечься/абстрагироваться то гораздо легче. Когда ты впервые начинаешь ты играешь боясь, очень спокойно. Когда ты всё открываешь в игре, ты начинаешь играть быстро, потому что ты знаешь где и какие цели выполнить и игра уже превращается вместо "пряток" в "убежать и выполнить цель". Есть 4 концовки перерождения (после 20 жетонов), тонна косметических наград и 2 платных dlc только с косметикой по 4 костюма каждое и награды в комнату: плакаты/фигурки. Можно украшать комнату и пусть друзья заходят и смотрят!
3 главных актива, самый большой интерес предоставляет Гуссбери) Разные враги как здоровенные, так и те кто не слышит/не видит... реалистичность высокая! Озвучка есть у врагов имеется)
И надо помнить, что при игре в 1 или 2 игрока игра адаптируется к 1 игроку, а при игре в 3 или 4 игрока к четырем. Это условие применимо к ключевым целям на испытаниях и врагам (не на всех картах испытаний).
Есть разные вариаторы - нельзя ходить по стеклу/без оживлений/надо держаться вместе иначе получите урон находясь на расстоянии/смертельный главный актив/без снаряжения/без лечений и т.д. Как я уже сказал их большое количество можно увидеть в Эскалации или в еженедельной Терапии одно.
Разные предметы на картах- бинты/антидот/шприц и т.д. Можно брать перки на отвлечения врагов, на быстрый пролом двери, на оживление 1 раз за испытание. Это всё надо открывать, из 3 веток по одному перку можно выбрать.
В игре есть сюжет - в виде записок ищешь на картах/радио Истермана/делятся персонажи инфой, интересно.
Отличный дизайн испытаний. Некоторые цели находятся в области рандомно (может лежать здесь, может там - как предметы так и генеартор/баночки/коды).. Не везде конечно так, но есть.
2 каталога наград + сезонные нужно немало времени с нуля чтобы всё открыть. есть ежедневные и еженедельные задания. В общем Outlast Trials отличная игра под Хэллолуин и без него. Есть кроссплей, много играет с консолей.
В общем можно сегодня вечером дождаться скидку в стиме, а можно прямо сейчас купить и вы точно не пожалеете) А самое главное - игра не зацензурена (18+), а что и цензурится, так это очень гладко сделано:D
Это и так было понятно что Хэллоуинское обновление месяц (2+2 недели), потом короткий перерыв снова на испытания и уже зимнее.
Во всяком случае из-за сливов уже опубликовали что будет 3 новых испытания, есть новые костюмы (с клювом), вот по поводу мини игры хз, помню как кто-то ранее хотел дартс, из-за сливов писали про теннис.. Просто там нет места для больших игр, это надо область расширять)
Так как игра хоррор и завязана с психологией, тест Струпа норм. И больше таких мини-игр бы хотелось)