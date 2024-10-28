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The Outlast Trials 18.05.2023
Мультиплеер, Ужасы, От первого лица, Кооператив
7.5 218 оценок

Создатели The Outlast Trials раскрыли подробности второго сезона

butcher69
Новости

Студия Red Barrels, разработчики хоррора The Outlast Trials, раскрыли подробности второго сезона, который принесет новые карты, события и сюжетное наполнение. Открыв сезон, игроки смогут исследовать новую сюжетную линию, встретить уникального врага-NPC, попробовать свои силы в свежих испытаниях и опробовать тематическое событие Winter Kills. Ожидается, что релиз второго сезона состоится в конце 2024 года, если не возникнет новых задержек.

Неприятные события, связанные с кибератакой, значительно затормозили разработку, но студия успешно вернулась к активному производству. В недавнем обращении Red Barrels поблагодарили игроков за терпение и сообщили, что предприняли дополнительные меры для защиты данных после утечки. Известно, что данные игроков не попали в руки злоумышленников, однако часть внутренних материалов все же была украдена.

Хакеры взломали авторов серии хорроров Outlast, похитив исходный код игр, данные банковских карт и 1,8 ТБ данных

В ожидании второго сезона разработчики подготовили промежуточное обновление. Уже на этой неделе игрокам станут доступны новое событие под названием Geister, мини-игра в лобби, а также свежий каталог предметов и испытание.

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Комментарии: 4
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Vetrjak

Хорошие новости

1
вупсич пупсич

Ребята, кто играет в неё. Крутая? У меня есть с кем в коопе побегать если что.

1
bohdan2015

Да) Сейчас интерфейс делится на 2 программы: еженедельная ротация 9 испытаний с вариатором (или сезонный ивент как будет) и обычная генезис в которой 6 длинных испытаний. Всего 4 уровня сложности. Можно как угодно играть: в соло, в 2 , в 3 или в 4.

Третий вид - это Эскалация, ну типа рогалика, каждые 3 испытания сложность поднимается и начиная с 10 она максимальная. там все короткие испытания в рандомном порядке вместе с разными вариаторами. Каждое 10 испытание - длинное. С нуля прокачиваешь рецепты, улучшение снаряжения, аимфы. Надо выполнять задачу на каждом испытании чтобы получать 2 вариант выбора.

Раньше интерфейс делился по программам, т.е. он бы сейчас если таким остался включал все испытания. А теперь ротация каждую неделю или они все 20+ испытаний в Эскалации. Это сделано чтобы быстрее искать группу, не искл. что в будущем он снова изменится.

Есть мини-игры: тест Струпа (на цвета), кулачный бой (попадать в область) и шахматы на 5 мин и на 15 мин (возм. 3 мин. и 10 мин) могу ошибаться, т.к. в них там не играю.

С друзьями ещё проще, вы не будете терять время при поиске рандомов. Я скажу так: первые 30-40 часов погружение хорошее и оно чувствуется, всё зависит от вас, или внушаетесь страхами то долго не сможете играть, если умеете отвлечься/абстрагироваться то гораздо легче. Когда ты впервые начинаешь ты играешь боясь, очень спокойно. Когда ты всё открываешь в игре, ты начинаешь играть быстро, потому что ты знаешь где и какие цели выполнить и игра уже превращается вместо "пряток" в "убежать и выполнить цель". Есть 4 концовки перерождения (после 20 жетонов), тонна косметических наград и 2 платных dlc только с косметикой по 4 костюма каждое и награды в комнату: плакаты/фигурки. Можно украшать комнату и пусть друзья заходят и смотрят!

3 главных актива, самый большой интерес предоставляет Гуссбери) Разные враги как здоровенные, так и те кто не слышит/не видит... реалистичность высокая! Озвучка есть у врагов имеется)

И надо помнить, что при игре в 1 или 2 игрока игра адаптируется к 1 игроку, а при игре в 3 или 4 игрока к четырем. Это условие применимо к ключевым целям на испытаниях и врагам (не на всех картах испытаний).

Есть разные вариаторы - нельзя ходить по стеклу/без оживлений/надо держаться вместе иначе получите урон находясь на расстоянии/смертельный главный актив/без снаряжения/без лечений и т.д. Как я уже сказал их большое количество можно увидеть в Эскалации или в еженедельной Терапии одно.

Разные предметы на картах- бинты/антидот/шприц и т.д. Можно брать перки на отвлечения врагов, на быстрый пролом двери, на оживление 1 раз за испытание. Это всё надо открывать, из 3 веток по одному перку можно выбрать.

В игре есть сюжет - в виде записок ищешь на картах/радио Истермана/делятся персонажи инфой, интересно.

Отличный дизайн испытаний. Некоторые цели находятся в области рандомно (может лежать здесь, может там - как предметы так и генеартор/баночки/коды).. Не везде конечно так, но есть.

2 каталога наград + сезонные нужно немало времени с нуля чтобы всё открыть. есть ежедневные и еженедельные задания. В общем Outlast Trials отличная игра под Хэллолуин и без него. Есть кроссплей, много играет с консолей.

В общем можно сегодня вечером дождаться скидку в стиме, а можно прямо сейчас купить и вы точно не пожалеете) А самое главное - игра не зацензурена (18+), а что и цензурится, так это очень гладко сделано:D

2
bohdan2015

Это и так было понятно что Хэллоуинское обновление месяц (2+2 недели), потом короткий перерыв снова на испытания и уже зимнее.

Во всяком случае из-за сливов уже опубликовали что будет 3 новых испытания, есть новые костюмы (с клювом), вот по поводу мини игры хз, помню как кто-то ранее хотел дартс, из-за сливов писали про теннис.. Просто там нет места для больших игр, это надо область расширять)

Так как игра хоррор и завязана с психологией, тест Струпа норм. И больше таких мини-игр бы хотелось)

0