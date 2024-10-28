Создатели The Outlast Trials раскрыли подробности второго сезона

Студия Red Barrels, разработчики хоррора The Outlast Trials, раскрыли подробности второго сезона, который принесет новые карты, события и сюжетное наполнение. Открыв сезон, игроки смогут исследовать новую сюжетную линию, встретить уникального врага-NPC, попробовать свои силы в свежих испытаниях и опробовать тематическое событие Winter Kills. Ожидается, что релиз второго сезона состоится в конце 2024 года, если не возникнет новых задержек.

Неприятные события, связанные с кибератакой, значительно затормозили разработку, но студия успешно вернулась к активному производству. В недавнем обращении Red Barrels поблагодарили игроков за терпение и сообщили, что предприняли дополнительные меры для защиты данных после утечки. Известно, что данные игроков не попали в руки злоумышленников, однако часть внутренних материалов все же была украдена.

В ожидании второго сезона разработчики подготовили промежуточное обновление. Уже на этой неделе игрокам станут доступны новое событие под названием Geister, мини-игра в лобби, а также свежий каталог предметов и испытание.