The Outlast Trials получила новые испытания и возвращение события "Глубокий ожог"

The Outlast Trials обновилась новыми испытаниями 4-го сезона и возвращением ограниченного события «Глубокий ожог», которое продлится до 7 октября. В этом событии игрокам предстоит справляться с огнем, огненными минами, огнемётами и густым смогом. Чтобы выжить, ищите канистры с водой и тушите горящие бочки. Специальная валюта позволит открывать страницы нового каталога и получать уникальные награды.

В сезон добавлены два новых МК-испытания — «Развозите продукт» и «Нанесите вред району», а конструктор испытаний теперь поддерживает до 8 вариаторов, вместо прежних 6, что открывает больше возможностей для кастомных сценариев. В эскалации уровень сложности сглажен с 1 до 20 испытания, а начиная с 21-го испытания могут быть активны до 8 вариаторов.

Баланс персонажей Отто и Ароры переработан: увеличена скорость преследования, немного уменьшено время нарастания тошноты, а эффект рвоты теперь может убить игрока. Повторные атаки тошнотой вызывают немедленную рвоту, а противоядие и Лечебная установка помогут справиться с отравлением.

Дополнительно обновлён каталог «Проект Диархия» с новой страницей №11, улучшен интерфейс «Улик», добавлены новые значки пинга для врагов, а вариаторы «Нарушения голоса» и «Не шуми» получили улучшения.

До 16 сентября игра доступна со скидкой 70%, что делает это отличной возможностью погрузиться в новые испытания и испытать все ужасы «Глубокого ожога».