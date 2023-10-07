В The Outlast Trials появится кроссплатформенная игра для ПК и консолей ©

Red Barrels недавно представила захватывающие разработки для своей получившей признание критиков игры The Outlast Trials. В настоящее время игра доступна в раннем доступе на ПК, а запуск игры на консолях 2024 года был подтвержден на Gamescom в августе. Теперь стало известно больше подробностей о кооперативном хорроре, включая поддержку кросс-игры и скорое появление нового крупного обновления на Хэллоуин.

Согласно заявлению студии, Red Barrels стремится обеспечитькросс-плей между игроками на консолях и ПК. Команда хочет обеспечить беспрепятственный обмен социальным опытом на разных платформах. Благодаря отзывам игроков, предложениям и другим методам в системе подбора игроков также будут улучшены способы выбора Испытаний для участия группы, а не только лидера.

Приготовьтесь к жуткому путешествию в мир ужасов с предстоящим масштабным обновлением «Хэллоуин» для The Outlast Trials. Это обновление обещает множество дополнений. К ним относятся введение Программы 4, нового испытания, новых MK-Challenges и обновления Программы X. Кроме того, будет доступно ограниченное по времени мероприятие «Программа Хэллоуина» со специальными наградами.

Игроков также ждут новые усилители, вариаторы, рецепты, косметика, клеточные элементы и мини-игра «Комната для сна». И это в дополнение к многочисленным улучшениям, балансу, настройкам и улучшениям качества жизни.