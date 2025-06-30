Outriders 2 оказалась одной из двух отменённых игр People Can Fly

Недавно People Can Fly сделала шокирующее заявление об отмене двух крупных проектов, над которыми работала студия, и теперь СМИ стало известно, что одним из них был многопользовательский шутер Outriders 2.

Как выяснилось, команда разработчиков узнала о серьёзности ситуации студии одновременно со всеми остальными только после разговора с инсайдерским источником, который, пообещав сохранить анонимность, также предоставил информацию об отменённых проектах. Было подтверждено другими источниками, что одна из двух отменённых игр, официально ранее именовавшаяся Project Gemini, на самом деле была Outriders 2.

Сообщается, что игра была «почти закончена», но из-за обстоятельств, которые, как сообщается, не контролировались студией, People Can Fly была вынуждена отменить проект, о чем публично было объявлено в их пресс-релизе на LinkedIn.

Outriders, полуфутуристический онлайн-лутер-шутер от третьего лица, был воспринят как успех как People Can Fly, так и Square Enix, в него сыграло более 3,5 миллионов игроков за первый месяц. Поэтому вполне логично, что сиквелу дали зелёный свет, и четыре года спустя он был близок к завершению. Square Enix даже упомянула первую игру как «готовую стать следующей большой франшизой компании» — детали, которые привели к отмене, до сих пор неизвестны, но это удивительная корректировка курса, учитывая предыдущие комментарии.

Project Bifrost — название второй отменённой игры, и это была игра с живым сервисом, не основанная на ранее созданной ИС. Несмотря на то, что это была совершенно новая ИС, источники сообщили, что игра не вызвала внутреннего энтузиазма, и даже внутри студии ее считали «типичным, гонящимся за трендами продуктом, лишённым оригинальности и креативности».