Outward Definitive Edition добралась до Nintendo Switch

Outward, популярная фэнтезийная ролевая игра с открытым миром, разработанная студией Nine Dots, стала доступна для Nintendo Switch. Outward предлагает захватывающий ролевой опыт в сочетании с геймплеем на выживание, который станет достойным испытанием даже для страстных геймеров..
Как обычному искателю приключений, вам придется не только прятаться или защищаться от угрожающих существ, но вы также должны выдерживать опасные условия окружающей среды, защищать себя от инфекционных заболеваний и следить за тем, чтобы вы высыпались и избегали обезвоживания.
Игроки отправляются в опасные экспедиции по необузданным землям, чтобы добраться до новых городов, выполнять разнообразные миссии и открывать скрытые подземелья, кишащие грозными врагами.
Чтобы выжить в ослепительном, но смертельном мире Аураи, вы должны быть хитрыми, умными и подготовленными. Вам придется разрабатывать разные стратегии, чтобы победить своих врагов, но если вы не хотите отправляться в приключение в одиночку, вы можете исследовать негостеприимную землю вместе с другом в кооперативном онлайн-режиме.
Definitive Edition включает в себя основную игру, а также два DLC «Три брата» и «Сороборейцы», а также множество нового и обновленного контента, включая новое оружие, подземелья и множество других улучшений.