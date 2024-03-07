Состоялся анонс ролевой игры с открытым миром Outward 2

Издательство Nine Dots Publishing и студия-разработчик Nine Dots Studio анонсировали сиквел ролевой игры с открытым миром Outward 2 для неназванных консолей и PC (Steam). Дата выхода не была объявлена.
Разработанная по следам успешной оригинальной игры, ролевая игра с открытым миром Outward 2 улучшит игровой опыт во всех аспектах. Приготовьтесь исследовать дышащий мир с годовым календарем событий, непревзойденными уникальными встречами и усовершенствованными боями.
Ключевые особенности:
- Мир, который кажется живым как никогда — бесчисленное количество не боевых столкновений, влияющие циклы день/ночь и сезонные погодные условия, влияющие на поведение NPC, и значимые столкновения для более глубокого и пронзительного сюжета.
- Улучшенный редактор персонажа и его развитие — значительные изменения в настройке внешности персонажа, совершенно новое дерево упражнений, задания для разблокировки улучшений и многое другое.
- Усовершенствованная боевая система — улучшена отзывчивость боя и добавлено столь желанное двуручное оружие
Концептуально игра интересная, но, в ней невероятно унылый, не красивый, и пустой открытый мир, он напоминает дешевые ММО из 2000-х, квесты от туда же, если они это не исправили, то очень жаль.
плохо играл видать, либо не зашёл вайб игры, мне невероятно понравилась первая часть
Имба, в первой части наиграли с другом 200 часов и нереально обрадовались сегодня на анонсе
Как-то слишком все мультяшно реализовано.
На днях купил, первый раз запустил - как будто домой вернулся. Давно такого не было
Судя по описанию, опять будет очередной "революционный" открытый мир с кучей бесполезных фич типа смены дня и ночи, погоды и "значимых" встреч с NPC. Да кого это вообще волнует? Лишь бы графон получше сделали и побольше экшона, а то в первой части совсем тухло было.
А улучшенный редактор персонажа - это вообще смех. Можно подумать, кто-то будет париться над внешностью своего перса, когда всю игру на него тупо доспехи нацеплены. Лучше бы над геймплеем поработали, а не ерундой страдали.
разрабы хотят срубить легкой бабла на сиквеле. Школота и так схавает, лишь бы красивая картинка была. А олдфаги вроде меня давно уже забили на все эти однотипные РПГ с открытым миром. Так что Outward 2 - мимо. Разве что на торрентах скачаю, когда взломают, чисто поржать над очередным провалом игропрома.