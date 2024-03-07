Состоялся анонс ролевой игры с открытым миром Outward 2

Издательство Nine Dots Publishing и студия-разработчик Nine Dots Studio анонсировали сиквел ролевой игры с открытым миром Outward 2 для неназванных консолей и PC (Steam). Дата выхода не была объявлена.

Разработанная по следам успешной оригинальной игры, ролевая игра с открытым миром Outward 2 улучшит игровой опыт во всех аспектах. Приготовьтесь исследовать дышащий мир с годовым календарем событий, непревзойденными уникальными встречами и усовершенствованными боями.

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