Анонсирован симулятор бездорожья Overpass 2 ©

Издательство Nacon и разработчик Neopica анонсировали гоночную игру по бездорожью Overpass 2, которая создается в версиях для PlayStation 5, Xbox Series и PC.

Overpass 2 — уникальная игра, и мы рады представить ее любителям гонок и бездорожья, — отметил управляющий директор Neopica Питер Вермюлен в пресс-релизе. — Мы прилагаем все усилия, чтобы воссоздать физику местности, поведение автомобиля и подлинные ощущения от этого очень техничного вида спорта.

Основываясь на опыте студии в гоночных играх и отзывах игроков первой игры, Overpass 2 предложит более глубокий опыт езды по пересеченной местности. В игре водители соревнуются в гонках и пытаются показать лучшее время на экстремальных трассах за рулем мощных и официально лицензированных квадроциклов и UTV. Разработанная на Unreal Engine 5, игра имеет широкий спектр контента с 37 автомобилями в трех разных категориях, пятью средами, 31 трассой и несколькими режимами гонок, включая полноценный режим карьеры.

Overpass 2 стартует 19 октября.