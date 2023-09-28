В Steam вышли гонки по бездорожью - Overpass 2

Единственный симулятор, где гонки сочетаются с полосой препятствий, возвращается! Вас ждет захватывающая игра и новые режимы. Испытайте себя в пяти игровых режимах с непростыми испытаниями: спринт на бездорожье, трасса на бездорожье, подъем на холм, полоса препятствий и кольцевая трасса.



Ваш результат зависит от того, удастся ли вам успешно проанализировать условия и выбрать лучший маршрут. Управляйте мощными багги и квадроциклами от таких компаний, как Yamaha, Arctic Cat и Suzuki, и пройдите 30 маршрутов в пяти регионах: Нижнекалифорнийская пустыня, центрально-восточные штаты Америки, долина Джонсон-Вэлли, пустыня Юты и Западная Европа.



Пройдите сложнейший режим карьеры, который включает в себя все аспекты внедорожного спорта! Управляйте командой, находите спонсоров и распределяйте бюджет, не забывая об исследовании и развитии вездеходов. Все это поможет вам добиваться целей и продвигаться дальше по дереву навыков.