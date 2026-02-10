ЧАТ ИГРЫ
Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 612 оценок

Blizzard переработает образ Ань Жань в Overwatch после критики сообщества

IKarasik IKarasik

Разработчики Overwatch подтвердили, что новый герой Ань Жань получит обновлённый дизайн. Решение принято после активной реакции игроков и комментариев актрисы озвучки персонажа, которая намекнула, что текущий образ не совсем соответствует изначальной задумке.

Актриса новой героини Overwatch поддержала недовольных редизайном

В видео на официальной странице Overwatch директор игры Аарон Келлер сообщил, что команда уже обсуждает, какие изменения нужны, чтобы Ань Жань больше ощущалась как «сильная старшая сестра», какой её задумывали. Обновлённая версия персонажа ожидается к старту первого сезона, однако конкретные детали редизайна пока не раскрываются.

Ань Жань станет одной из пяти новых героев, которые появятся в первом сезоне, вместе с внедрением системы подролей, призванной существенно разнообразить геймплей.

30
24
Комментарии:  24
Ваш комментарий
ModestDL

Ахаха, вот вам и лицемерные разрабы со своим "видением", которое идёт в опу после критики от "правильных" групп.

11
Laver1

Так говорят критика от китайской аудитории. От того разрабы и начали шевелиться.

2
ModestDL Laver1

Ну да ну да, только похоже сама "китайская аудитория" не в курсе что критика от неё

https://www.playground.ru/overwatch_2/news/progressivnoe_soobschestvo_overwatch_i_zhurnalistov_opyat_tryaset_iz_za_slishkom_krasivyh_novyh_personazhej-1822869

1
ant 36436
Решение принято после активной реакции игроков и комментариев актрисы озвучки персонажа

Зачем слушать тех кто в игру не играет?

8
создатель русского репа

Не покупает*

В данном случае не донатит

2
ant 36436 создатель русского репа

В таких играх бесплатная "массовка" для онлайна тоже важна.

1
Laver1

Говорят китайская аудитория сильно заныла. От того телодвижения.

1
Neko-Aheron

Угу… видимо хотят продолжения истории с мизерным онлайном

6
ModestDL

Мизерный онлайн там в первую очередь потому что буквально каждый радужный пердёж надо покупать за 30+ баксов.

2
Neko-Aheron ModestDL

Так хоть кто-то бы купил, а так, нах. оно надо.

1
Armen 88

Прогнулись, сучки...

5
Kalaka Whitewing

Кого-то это всё ещё волнует, что там поменялось в убитой игре?

3
Ales Boko

чтобы угодить снежинкам ей морду состарят и сиськи уменьшат, а жопу нетронут в угоду любителям усидеть на двух стульях.

3
Nill Kravets

да будет Соевая Азиатка

2
Wing42

Затерпели, проглотили.

3
Denis Kyokushin
Ань Жань станет одной из пяти новых героев,

Персонажи платные?

3
Carissa7517

Прогнулись и это не на пользу, зачем учитывать мнение психов, которые даже играть в это не будут 🤦‍♂️

3
TheNikolay00

Ну вот, зря хвалили близов, поверили что у них яйца отросли

2
