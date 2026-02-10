Blizzard переработает образ Ань Жань в Overwatch после критики сообщества

Разработчики Overwatch подтвердили, что новый герой Ань Жань получит обновлённый дизайн. Решение принято после активной реакции игроков и комментариев актрисы озвучки персонажа, которая намекнула, что текущий образ не совсем соответствует изначальной задумке.

В видео на официальной странице Overwatch директор игры Аарон Келлер сообщил, что команда уже обсуждает, какие изменения нужны, чтобы Ань Жань больше ощущалась как «сильная старшая сестра», какой её задумывали. Обновлённая версия персонажа ожидается к старту первого сезона, однако конкретные детали редизайна пока не раскрываются.

Ань Жань станет одной из пяти новых героев, которые появятся в первом сезоне, вместе с внедрением системы подролей, призванной существенно разнообразить геймплей.