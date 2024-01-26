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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 435 оценок

D.Va из Overwatch превратили в куклу для взрослых

Simple Jack
Новости

Стоимость изделия — почти 248 тысяч рублей

Компания Game Lady, которая занимается производством секс-кукол, представила новый продукт — полноразмерную копию D.Va из Overwatch. Фигурка одета в оригинальный костюм и держит в руках пистолет.

Высота изделия — 167 см вес — 37 кг. Стоимость такой фигурки составляет $2800 (около 248 тысяч рублей по текущему курсу ЦБ без НДС).

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Кей Овальд

Только сейчас?

4
Agressor615

Я тоже думал, что уже давно такое есть...А оказывается....

3
DezmondAin Grimm

Кукл много и довольно реалистичных (для прикола заходил на сайт посмотреть, но охренел от цен).

Вот только, довольно трудно получить разрешение на создание кукл по популярным персонажем.

2
FROSTgm007 DezmondAin Grimm

Ну так ценник такой зверский сугубо из-за курса валют. Если бы доллар был как раньше по 35, то цена была бы около 83 тысяч, что в целом вполне адекватно для товара такого качества.

0
РикоЧико

Тест драйв где можно провести?

3
Fallen Werewolf

+

1
Dimon117

На удивление кукла выглядит отлично, только вот с ценой не слабо переборщили а так норм как раз для холостых и одиноких мужчин, жаль Мей не сделали она мне внешне больше нравится плюс она крупная для любителей секси пышичек.

2
DezmondAin Grimm

Интересно - какая у них прибыль?

Просто ради интереса, так как что-то мне подсказывает, что это сейчас чуть ли не один из самых прибыльных бизнесов.

С другой стороны, я могу ошибаться и именно поэтому, было бы любопытно узнать.

Ну а так, думаю вскоре в США появиться движение женщин, которые будут против таких кукл.

1
SOLUS5678

Для фанатов будет топ.

0
ЕвМи

Пожалуй, между борщем и куклой, я выберу борщ после работы)

0
Jarvis666

Можно прокачать навык готовки и тогда женщина нужна будет только как секс-кукла))

6
ЕвМи Jarvis666

я умею готовить. у нас разный подход к жизни ^^
не хлебом единым, но словом. во время приема пищи, мы общаемся)
а что происходит в спальне, это другая история ^^
смена ролей и доверие дают гораздо более богатый опыт, чем отношения с секс-куклой.
к тому же борщ может быть прелюдией, правильным настроем:

"муж пришел домой после работы в таком мрачном настроении, что жена молча разделась и легла в пельмени..."

-4
Сyberpunk ЕвМи

сказочник! попробуй найди сейчас нормальную женщину, чтобы и борщ варила и мозг не выносила своими завышенными "хотелками"

3
ЕвМи Сyberpunk

а сразу не бывает просто...
мы вместе 25 лет с гормональных 15 лет. и конечно модели семей сталкивались и вызывали с обеих сторон сопротивление. и всегда есть выбор: продолжать огранку алмаза друг друга до бриллианта, или развернуться и уйти в поисках нового алмаза.
Ключевая фраза - "огранку друг друга".

1
Сyberpunk ЕвМи

ааа. ну это другое дело. у вас просто обоих еще "старая прошивка". а ты вот попробуй щас новую девушку найти, современную (понятно, оно тебе и не надо, это лишь фигура речи) - хрен найдёшь нормальную женщину, без ЧСВ, прицепа, завышенных требований и попытки развести тебя на алименты...

3