D.Va из Overwatch превратили в куклу для взрослых

Стоимость изделия — почти 248 тысяч рублей
Компания Game Lady, которая занимается производством секс-кукол, представила новый продукт — полноразмерную копию D.Va из Overwatch. Фигурка одета в оригинальный костюм и держит в руках пистолет.
Высота изделия — 167 см вес — 37 кг. Стоимость такой фигурки составляет $2800 (около 248 тысяч рублей по текущему курсу ЦБ без НДС).
Только сейчас?
Я тоже думал, что уже давно такое есть...А оказывается....
Кукл много и довольно реалистичных (для прикола заходил на сайт посмотреть, но охренел от цен).
Вот только, довольно трудно получить разрешение на создание кукл по популярным персонажем.
Ну так ценник такой зверский сугубо из-за курса валют. Если бы доллар был как раньше по 35, то цена была бы около 83 тысяч, что в целом вполне адекватно для товара такого качества.
Тест драйв где можно провести?
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На удивление кукла выглядит отлично, только вот с ценой не слабо переборщили а так норм как раз для холостых и одиноких мужчин, жаль Мей не сделали она мне внешне больше нравится плюс она крупная для любителей секси пышичек.
Интересно - какая у них прибыль?
Просто ради интереса, так как что-то мне подсказывает, что это сейчас чуть ли не один из самых прибыльных бизнесов.
С другой стороны, я могу ошибаться и именно поэтому, было бы любопытно узнать.
Ну а так, думаю вскоре в США появиться движение женщин, которые будут против таких кукл.
Для фанатов будет топ.
Пожалуй, между борщем и куклой, я выберу борщ после работы)
Можно прокачать навык готовки и тогда женщина нужна будет только как секс-кукла))
я умею готовить. у нас разный подход к жизни ^^
не хлебом единым, но словом. во время приема пищи, мы общаемся)
а что происходит в спальне, это другая история ^^
смена ролей и доверие дают гораздо более богатый опыт, чем отношения с секс-куклой.
к тому же борщ может быть прелюдией, правильным настроем:
"муж пришел домой после работы в таком мрачном настроении, что жена молча разделась и легла в пельмени..."
сказочник! попробуй найди сейчас нормальную женщину, чтобы и борщ варила и мозг не выносила своими завышенными "хотелками"
а сразу не бывает просто...
мы вместе 25 лет с гормональных 15 лет. и конечно модели семей сталкивались и вызывали с обеих сторон сопротивление. и всегда есть выбор: продолжать огранку алмаза друг друга до бриллианта, или развернуться и уйти в поисках нового алмаза.
Ключевая фраза - "огранку друг друга".
ааа. ну это другое дело. у вас просто обоих еще "старая прошивка". а ты вот попробуй щас новую девушку найти, современную (понятно, оно тебе и не надо, это лишь фигура речи) - хрен найдёшь нормальную женщину, без ЧСВ, прицепа, завышенных требований и попытки развести тебя на алименты...