Директор Overwatch 2 прокомментировал ревью-бомбинг игры в Steam ©

На прошлой неделе состоялся релиз Overwatch 2 в Steam и в игре появилось множество нового контента: новый герой поддержки "Иллари", долгожданные PvE миссии, новые PvP режимы, новая система прогресса прокачки героев и многое другое. Однако игроки приняли этот релиз в штыки и завалили обзоры негативными оценками.

На этой неделе директор Overwatch 2 "Аарон Келлер" вкратце ответил на критику игроков и пролил свет на дальнейшее будущее игры. Вот что он написал о ситуации с ревью-бомбингом Overwatch 2 в Steam:

На прошлой неделе мы выпустили игру в Steam, и хоть оказаться под ревью-бомбингом довольно неприятно, мы были рады, что Overwatch 2 впервые попробовали так много игроков. Во многих отзывах в Steam упоминалась отмена крупной части PvE, анонсированной в 2019 году. Игроки называли это одной из основных причин своего недовольства игрой. Я их понимаю. Тогда мы анонсировали амбициозное видение игры, которое не смогли воплотить в жизнь.



Но раз мы не можем вернуться в прошлое, то что нам тогда делать? Мы можем попробовать добавлять новый контент в OW 2 и улучшать игру. Именно так мы и будем действовать дальше. Это значит в игре появится больше карт, героев, режимов, миссий, историй, событий, крутой косметики и функций — наша игра будет постоянно расширяться, развиваться и улучшаться. Таким будет будущее Overwatch. В нем мы будем постоянно создавать новое и улучшать моменты, которые сейчас нравятся игрокам.

Напоминаем вам, что релиз Overwatch 2 в Steam состоялся 10 августа. На данный момент у игры 146 тысяч обзоров пользователей, из которых только 9% положительных. В среднем количество одновременно играющих игроков держится на отметке в 20-25 тысяч, а максимальный онлайн был на релизе - 72 тис. игроков.