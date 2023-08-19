Директор Overwatch 2 прокомментировал ревью-бомбинг игры в Steam

На прошлой неделе состоялся релиз Overwatch 2 в Steam и в игре появилось множество нового контента: новый герой поддержки "Иллари", долгожданные PvE миссии, новые PvP режимы, новая система прогресса прокачки героев и многое другое. Однако игроки приняли этот релиз в штыки и завалили обзоры негативными оценками.
На этой неделе директор Overwatch 2 "Аарон Келлер" вкратце ответил на критику игроков и пролил свет на дальнейшее будущее игры. Вот что он написал о ситуации с ревью-бомбингом Overwatch 2 в Steam:
На прошлой неделе мы выпустили игру в Steam, и хоть оказаться под ревью-бомбингом довольно неприятно, мы были рады, что Overwatch 2 впервые попробовали так много игроков. Во многих отзывах в Steam упоминалась отмена крупной части PvE, анонсированной в 2019 году. Игроки называли это одной из основных причин своего недовольства игрой. Я их понимаю. Тогда мы анонсировали амбициозное видение игры, которое не смогли воплотить в жизнь.
Но раз мы не можем вернуться в прошлое, то что нам тогда делать? Мы можем попробовать добавлять новый контент в OW 2 и улучшать игру. Именно так мы и будем действовать дальше. Это значит в игре появится больше карт, героев, режимов, миссий, историй, событий, крутой косметики и функций — наша игра будет постоянно расширяться, развиваться и улучшаться. Таким будет будущее Overwatch. В нем мы будем постоянно создавать новое и улучшать моменты, которые сейчас нравятся игрокам.
Напоминаем вам, что релиз Overwatch 2 в Steam состоялся 10 августа. На данный момент у игры 146 тысяч обзоров пользователей, из которых только 9% положительных. В среднем количество одновременно играющих игроков держится на отметке в 20-25 тысяч, а максимальный онлайн был на релизе - 72 тис. игроков.
Понятно их не волнуют мнения простых игроков, ну пуcкай сами играют в эту донатную помойку.
Как исправить проблемы игры? Конечно же добавить больше вещей за реал - Аарон Келлер©
Так вы же, буквально, заявили, что это причина по которой вы делаете вторую часть.
Перестать позориться?
Ну а тут они решили наконец- то сказать по факту. Мы будем дальше клепать косметику и бп, вы главное бабки в терминал толкайте.
Я уже успел заценить их "поток" контента в Д4, а ведь это новая игра и уже абсолютно дохлая и дохлой была при рождении. Будут они что- то делать для овера с аудиторией в три девочки- вардилочки.
Каждый раз в сопли с их паст. Контора оптимистов.
Лол, нормально так завуалировано послали н*****й))
Тут и добавлять нечего, директор выразил "пошли вы все хомяки на*** нам плевать" в красивом абзаце. Пипл хавает, значит разрабам плевать, будут и дальше разводить.
Яркий пример куда ведут "маркетологи и статистики" крупные студии. Мы раз за разом видим, как инди-проекты покоряют сердца миллионов, а студии с десятками тысяч сотрудников выпускают конвейерные игры ставя себя на порог банкротства...
Как удобно не заметить в каждом втором негативном конструктивном отзыве жалобы на монетизацию зато скинуть всё на отмену пве удобно, будто кто-то вообще ждал от них это самое пве
Они заслужи все комментарии и оценки до последнего. Отобрать купленную игру и высрать это овно могла только нынешняя метелица. Что ж пожелаем этой инди конторке скорейшего закрытия и банкротства.
Его не будет.
В смысле не можете? Не можете отменить батлпассы? Не можете вернуть старую систему прогрессии в игре?
Игра, в которой нужно меняться героями прямо во время матча, а ты тупо этого сделать не можешь, потому что он не куплен! Это не спортивно! И это главный, жирный минус. Игра заставляет тебя адски гриндить, тупо на 1 героя, и больше ты ничего не получаешь, так как нет батлпасса.
Играть становится просто противно.
Почему нельзя просто разработать и сделать с нуля тот самый PvE, который они отменили?
спроси это у владельца актиблизард, а не у простых работников, которым сверху указывают чё делать
онлайн говорит что го...едов все равно 30.000+ так что не удивлён что им пофиг.