Разработчики Overwatch 2 планируют значительно усилить роль танков в ближайших обновлениях

Гейм-директор Overwatch 2, Аарон Келлер, поделился планами на ближайшие изменения для игры, в котором разработчики планируют усилить роль танков. Кроме того, запланированы некторые изменения для Крысавчика, Эхо и Хандзо.
- Пассивная способность танков будет уменьшать получаемый урон от попаданий в голову на 25%. Кроме того, их пассивное сопротивление отталкиваниям увеличат с 30% до 50%.
- Механику брони откатят к старой: броня будет срезать 5 ед. урона за снаряд (максимально до 50% получаемого урона). Таким образом, герои с бурстовым уроном не потеряют свою эффективность, но персонажам вроде Трейсер или Жнеца станет труднее убивать героев вроде Райнхардта.
- Пассивная регенерация здоровья для всех героев больше не будет восстанавливать 20 ед. в секунду вне боя — теперь она будет восстанавливать по 10 ед. здоровья + 5% от макс. запаса здоровья в секунду. Таким образом, герои вроде Райнхардта смогут пассивно восстанавливать здоровье со скоростью 45 ед/сек.
- Королеве Стервятников баффнут «Ободряющий клич» — его можно будет использовать даже во время способностей, требующих время на активацию («Карнаж» или «Буйство»). Время восстановления «Ободряющего клича» сократят до 12 сек.
- Тарану баффнут урон от приземления на «Кошке» при полном разгоне — с 50 до 60 ед. Пораженные «Копром» враги не смогут использовать способности перемещения в течение 0,75 сек (было 0,5 сек). Урон от взрыва мин увеличат со 130 до 165 ед, а отталкивать они будут на 10 м (ранее — 5 м).
- Запланированы некторые изменения для Крысавчика, Эхо и Хандзо, о которых разработчики расскажут ближе к выходу обновления.
Выпустить обновление разработчики планируют 14 мая.
Будем сквишам лещей раздавать))
опять орису будет не убить
Усилить потому что никто ими не играет?:D
это как +бонус в хотсе на героев лекарей чтоб ими играли:))