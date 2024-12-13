Трейлер коллаборации "Overwatch 2 x Avatar: The Last Airbender"

Разработчики Overwatch 2 представили новый трейлер, в котором продемонстрировали новые скины в честь коллаборации с анимационным сериалом Avatar: The Last Airbender.

Новые тематические скины станут доступны для Мэй – Катара, Дзенъятта – Аанг, Ориса – Аппа, Авентюра – Тоф, Гэндзи – Зуко и Кирико – Суюки. По традиции все образы и тематические товары ивента будут продаваться исключительно во внутриигровом магазине. За выполненные испытания дадут тематические граффити, реплики, значки и опыт боевого пропуска.

Вода, земля, огонь и воздух уже здесь – в "Overwatch 2 x Avatar: The Last Airbender!" Постигните суть стихий, объединившись с любимыми героями из команды Аватара. Овладейте стихиями всех четырех наций и отпразднуйте наследие этого выдающегося сериала.

Событие будет идти с 17 по 30 декабря.