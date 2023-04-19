В Overwatch 2 было забанено безумное количество читеров ©

Полноценный сиквел Overwatch вышел в октябре 2022 года на всех актуальных платформах и обрадовал игроков своей доступностью. Разработчики из Blizzard сделали шутер полностью бесплатным, что позволило значительно увеличить количество активных игроков. Однако вместе с доступностью у проекта появились новые проблемы, наиболее актуальная из всех касается нечестных игроков. В Overwatch 2 огромное количество читеров и недавно в Blizzard поделились безумной статистикой блокировок.

Согласно заявлению разработчиков на веб-сайте, с момента запуска Overwatch 2 в игре было заблокировано более 100 тысяч читеров. Поскольку сиквел стал бесплатным, количество нечестных геймеров в матче выросло в геометрической прогрессии, признают в Blizzard. Тем не менее команда авторов не собирается отказываться от борьбы с читерством и активно усиливает методы борьбы.

Всего за шесть месяцев в Overwatch 2 было забанено больше 100 тысяч нечестных игроков - это безумная цифра. Как сообщается, разработчикам приходится блокировать свыше пяти тысяч учетных записей каждую неделю. Разработчики подчеркнули, что готовы выделить огромное количество времени и энергии на борьбу с читерами. По словам Blizzard, компания будет бороться с ними не только в игре, но активно преследовать площадки представляющее читы, а также наказывать игроков, которые объединяются с читерами.