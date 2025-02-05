В Overwatch 2 доступен новый временный режим "Классика - бесконечное воскрешение"

До 18 февряля игроки Overwatch 2 cмогут принять участие в новой версии события "Overwatch: Classic", а также заполучить несколько бесплатных наград и опыт боевого пропуска за выполненные испытания.
«Бесконечное воскрешение» оживляет одну из самых легендарных и хаотических глав в истории Overwatch, где Ангел стремительно воскрешает героев, а Кулак Смерти и Симметра со своим «Генератором щита» триумфально возвращаются на поле битвы. Играйте на любимых полях боя, таких как «Оазис», «Айхенвальд» и «Джанкертаун», где в каждой схватке вас ждут ностальгические стратегии и непредсказуемое веселье.
- Среди добавленных героев — Ана, Сомбра, Ориса и Кулак Смерти.
- Среди добавленных полей боя — «Айхенвальд», «Оазис», «Лунная колония " Горизонт"».
- Баланс героев соответствует версии 2017 года.
Награды за испытания:
- "Overwatch 2: Классика" I – Сыграйте 5 матчей в режиме события "Overwatch 2: Классика". Награда: значок "Пачиангел" и 5000 очков опыта
- "Overwatch 2: Классика" II – Сыграйте 50 матчей в режиме события "Overwatch 2: Классика". Награда: звание "Бесконечное воскрешение" и 5000 очков опыта
- Классический герой – Сыграйте 60 матчей. Награда: сувенир "Аптечка первой помощи" и 2500 очков опыта.
- За остальные испытания дают награду опыт боевого пропуска.
Сколько постов о дерьме... ну что ж и в этой гуано играют... индивиды своеобразного подряда...