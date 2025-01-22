В Overwatch 2 начался новый эксперимент с форматом матчей 6х6

Разработчики Overwatch 2 запустили новый экспериментальный режим игры по ролям 6х6. На этот раз игрокам предлагают опробовать составы команд, в которых присутствует не менее 1 и не более 3 персонажей одной и той же роли. Режим доступен в нерейтинговой игре с 21 января по 3 февраля.

Эксперементальная игра 6х6 - минимум 1, максимум 3 героя роли

Еще глубже погрузитесь в прошлое Overwatch с помощью свежего взгляда на всеми любимый формат с участием шести игроков. «Минимум 1, максимум 3 героя роли» — это уникальный эксперимент с игрой 6х6, где ностальгия смешивается с динамикой современной игры, а четкая структура состава команд с возможностью менять роли посреди матча. Играйте матчи экспериментального режима и не упустите шанс оставить свой след в истории Overwatch 2!