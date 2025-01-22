В Overwatch 2 начался новый эксперимент с форматом матчей 6х6

Разработчики Overwatch 2 запустили новый экспериментальный режим игры по ролям 6х6. На этот раз игрокам предлагают опробовать составы команд, в которых присутствует не менее 1 и не более 3 персонажей одной и той же роли. Режим доступен в нерейтинговой игре с 21 января по 3 февраля.
Эксперементальная игра 6х6 - минимум 1, максимум 3 героя роли
Еще глубже погрузитесь в прошлое Overwatch с помощью свежего взгляда на всеми любимый формат с участием шести игроков. «Минимум 1, максимум 3 героя роли» — это уникальный эксперимент с игрой 6х6, где ностальгия смешивается с динамикой современной игры, а четкая структура состава команд с возможностью менять роли посреди матча. Играйте матчи экспериментального режима и не упустите шанс оставить свой след в истории Overwatch 2!
- Игроки выбирают героев в порядке очереди.
- В каждой команде должен быть минимум один герой каждой из трех ролей. Максимальное количество героев одной роли — три.
- Игроки могут менять роль в стартовой комнате.
- В этом режиме используется такой же баланс героев, как и в экспериментальной «Игре по ролям» с составами команд типа «2-2-2».
Ради таких изменений стоит опять поменять цифру, но уже на 3
Возвращение оригинальных режимов, пусть и с нюансом, называется контентом, если вы не знали. Платный БП, платные скины и режимы из первого овервотча - другого контента у близов для вас нет.
Овервотч один?
Ок