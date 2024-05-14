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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 475 оценок

В Overwatch 2 стартовал ивент в честь коллаборации с "Porsche"

Solstice
Новости

Особого режима на событии-коллаборации Overwatch 2 с Porsche нет, но вы можете получить кое-какие награды за очень простые испытания:

  • Визитка «Скорость разгона» + 10 000 опыта — совершите серию из 3 убийств/содействий или более;
  • Граффити «Дрифт на Porsche» + 10 000 опыта — проведите 500 секунд, захватывая объект или борясь за него;
  • 5 000 опыта — сыграйте 10 матчей;
  • 10 000 опыта — сыграйте 20 матчей;
  • 10 000 опыта — сыграйте 30 матчей;
  • 15 000 опыта — сыграйте 40 матчей;
  • Визитка "Porsche" + 20 000 опыта — сыграйте 50 матчей.

За выигранные матчи прогресс начисляется вдвойне.

В магазин предметов добавили предметы коллаборации с Porsche и не только:

  • Набор D. Va «Porsche» (2500): легендарный облик, анимация лучшего момента матча «Тест-драйв», визитка, граффити и значок;
  • Набор Фарры «Porsche» (2300): легендарный облик, визитка и значок;
  • Набор Сомбры «Марионетка» (1900, впервые продавался в июле 2023): легендарный облик, значок и сувенир.
  • Набор Хандзо «Киберниндзя» (1650): легендарный облик, эмоция «Танец рыбака», победная поза, значок, граффити и реплика «Неверное суждение»;
  • Набор Симметры «Оазис» (1250): легендарный облик, эмоция «Танец», значок и реплика «Твои суждения спорны».

Событие будет идти до 27 мая.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Oscilograf

Лучше сингл в шалаше, чем донатер на порше?:)

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