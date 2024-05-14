В Overwatch 2 стартовал ивент в честь коллаборации с "Porsche"

Особого режима на событии-коллаборации Overwatch 2 с Porsche нет, но вы можете получить кое-какие награды за очень простые испытания:
- Визитка «Скорость разгона» + 10 000 опыта — совершите серию из 3 убийств/содействий или более;
- Граффити «Дрифт на Porsche» + 10 000 опыта — проведите 500 секунд, захватывая объект или борясь за него;
- 5 000 опыта — сыграйте 10 матчей;
- 10 000 опыта — сыграйте 20 матчей;
- 10 000 опыта — сыграйте 30 матчей;
- 15 000 опыта — сыграйте 40 матчей;
- Визитка "Porsche" + 20 000 опыта — сыграйте 50 матчей.
За выигранные матчи прогресс начисляется вдвойне.
В магазин предметов добавили предметы коллаборации с Porsche и не только:
- Набор D. Va «Porsche» (2500): легендарный облик, анимация лучшего момента матча «Тест-драйв», визитка, граффити и значок;
- Набор Фарры «Porsche» (2300): легендарный облик, визитка и значок;
- Набор Сомбры «Марионетка» (1900, впервые продавался в июле 2023): легендарный облик, значок и сувенир.
- Набор Хандзо «Киберниндзя» (1650): легендарный облик, эмоция «Танец рыбака», победная поза, значок, граффити и реплика «Неверное суждение»;
- Набор Симметры «Оазис» (1250): легендарный облик, эмоция «Танец», значок и реплика «Твои суждения спорны».
Событие будет идти до 27 мая.
Лучше сингл в шалаше, чем донатер на порше?:)