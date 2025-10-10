ЧАТ ИГРЫ
Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 580 оценок

В Overwatch 2 возвращается коллаборация с One-Punch Man

RedDay13 RedDay13

Blizzard официально анонсировала возвращение кроссовера Overwatch 2 x One-Punch Man. На новом промо-арте изображены Сайтама, Генос,Тацумаки, Фубуки и Гароу — однако пока неизвестно, какие герои Overwatch получат их облики.

Точная дата возвращения коллаборации также остаётся загадкой. Однако с большой вероятностью ранее представленные скины — включая Сайтаму, Геноса и Тацумаки — вернутся в продажу.

-zotik-

Пофиг на овердроч, за ванпачмена в двойне обидно, не вышел на прошлой неделе и тут зашкварился

1
Marie Roswell

А Сайтама то подгорел.

1
-zotik-
ZAUSA
Кому это надо, если это не хентай?