В Overwatch 2 возвращается коллаборация с One-Punch Man

Blizzard официально анонсировала возвращение кроссовера Overwatch 2 x One-Punch Man. На новом промо-арте изображены Сайтама, Генос,Тацумаки, Фубуки и Гароу — однако пока неизвестно, какие герои Overwatch получат их облики.
Точная дата возвращения коллаборации также остаётся загадкой. Однако с большой вероятностью ранее представленные скины — включая Сайтаму, Геноса и Тацумаки — вернутся в продажу.
Пофиг на овердроч, за ванпачмена в двойне обидно, не вышел на прошлой неделе и тут зашкварился
А Сайтама то подгорел.
Кому это надо, если это не хентай?