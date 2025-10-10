В Overwatch 2 возвращается коллаборация с One-Punch Man

Blizzard официально анонсировала возвращение кроссовера Overwatch 2 x One-Punch Man. На новом промо-арте изображены Сайтама, Генос,Тацумаки, Фубуки и Гароу — однако пока неизвестно, какие герои Overwatch получат их облики.

Точная дата возвращения коллаборации также остаётся загадкой. Однако с большой вероятностью ранее представленные скины — включая Сайтаму, Геноса и Тацумаки — вернутся в продажу.