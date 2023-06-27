Разработчики Oxenfree 2: Lost Signals опубликовали новый загадочный трейлер ©

Студия Night School выпустила загадочный тизер-трейлер Oxenfree 2: Lost Signals, когда до выхода игры осталось всего несколько недель – она будет доступна с 12 июля на ПК, PS5, PS4 и Nintendo Switch.

Отсылка видео, очевидно, к «потерянным сигналам», присутствующим в названии новой главы серии, а на азбука Морзе транслируется сообщение «look away», то есть «отвернись».

Сиквел, действие которого происходит через пять лет после событий, описанных в оригинальной Oxenfree, поставит нас на место Райли, который возвращается в свой родной город Камена, чтобы пролить свет на таинственные радиосигналы.