Физическое Deluxe-издание Pacific Drive поступит в продажу 9 апреля

Pacific Drive выйдет через месяц, но если вы из тех, кто предпочитает покупать физические издания, то вам придется подождать дольше. Еще в ноябре стало известно, что игра получит физическое Deluxe-издание где-то весной 2024 года, а теперь объявлена и конкретная дата выхода.
В своем Twitter Ironwood Studios сообщила, что физическое Deluxe-издание Pacific Drive, которое будет распространяться компанией Maximum Games, выйдет 9 апреля на PS5, через несколько недель после релиза игры.
Pacific Drive выйдет на PS5 и PC 22 февраля.