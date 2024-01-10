Появился новый геймплей Pacific Drive

Игровые журналисты и блогеры поделились геймплеем Pacific Drive — необычного аналога серии S.T.A.L.K.E.R с путешествиями на автомобиле. В роликах показали красоты мира, аномалии, а также гараж, в котором можно улучшать и обслуживать машину.
В превью новинку называют «атмосферной и пугающей». Журналисты высоко оценили реалистичное управление транспортом, внимание к деталям и эффект погружения. Опробованный билд заинтриговал многих — они признались, что теперь ждут релиза с нетерпением.
В «выживаче» от Ironwood Studios пользователям предстоит исследовать тайны зоны отчуждения, находящейся на северо-западе Тихоокеанского побережья. Во время вылазок им необходимо будет собирать ценные ресурсы, с помощью которых они смогут улучшать автомобиль и менять его внешний вид. По словам журналистов, сюжет в игре интересный, но он быстро отходит на второй план — геймплей тут важнее.
Pacific Drive выйдет 22 февраля 2024 года на PC и PlayStation 5.
Ну писец как ждали.
это что еще за помои