Продажи Pacific Drive превысили миллион копий

Общий объем продаж Pacific Drive превысил миллион копий, сообщили издатель Kepler Interactive и разработчик Ironwood Studios.

Pacific Drive стала дебютным релизом для независимого разработчика, в команде которого менее 20 сотрудников. Она была выпущена для PlayStation 5 и ПК в Steam и Epic Games Store 22 февраля 2024 года.

С момента выпуска Pacific Drive получил три бесплатных обновления контента и косметические загружаемые пакеты контента. Скоро выйдет четвертое и «самое существенное» обновление.