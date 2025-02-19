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Pacific Drive 22.02.2024
Выживание, Автомобили, От первого лица
8.4 713 оценок

Продажи Pacific Drive превысили миллион копий

monk70
Новости

Общий объем продаж Pacific Drive превысил миллион копий, сообщили издатель Kepler Interactive и разработчик Ironwood Studios.

Pacific Drive стала дебютным релизом для независимого разработчика, в команде которого менее 20 сотрудников. Она была выпущена для PlayStation 5 и ПК в Steam и Epic Games Store 22 февраля 2024 года.

С момента выпуска Pacific Drive получил три бесплатных обновления контента и косметические загружаемые пакеты контента. Скоро выйдет четвертое и «самое существенное» обновление.

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