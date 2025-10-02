Saber Interactive раскрыла подробности системных требований перезапуска Painkiller, который выйдет на ПК уже 21 октября 2025 года. Проект обещает сохранить фирменную атмосферу хардкорного шутера, добавив современные элементы — кооператив на троих игроков, гибкую боевую систему и поддержку офлайн-режима.

По сюжету игрок оказывается в Чистилище, приговорённый за грехи против Рая. Единственный шанс на искупление даёт сам Создатель — остановить падшего ангела Азазеля, готовящего вторжение демонических армий на Землю.

Геймплей сочетает молниеносное движение, рывки, прыжки и использование крюка-кошки для перемещений по мрачным биомам. Вернутся культовые карты таро, усиливающие способности и позволяющие создавать мощные комбинации с напарниками. Играть можно за четырёх героев — Ink, Void, Sol и Roch — каждый обладает уникальными перками, влияющими на стиль боя и тактику.

Saber Interactive также опубликовала системные требования. Для минимальных настроек понадобится GeForce GTX 1660 Super, 16 ГБ оперативной памяти и процессор уровня Intel i5-9400F. Для рекомендуемых — RTX 3060 Ti или аналог, 32 ГБ ОЗУ и более мощный CPU.