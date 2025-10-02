ЧАТ ИГРЫ
Painkiller 21.10.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.7 94 оценки

Saber Interactive раскрыла подробности системных требований перезапуска Painkiller

butcher69

Saber Interactive раскрыла подробности системных требований перезапуска Painkiller, который выйдет на ПК уже 21 октября 2025 года. Проект обещает сохранить фирменную атмосферу хардкорного шутера, добавив современные элементы — кооператив на троих игроков, гибкую боевую систему и поддержку офлайн-режима.

По сюжету игрок оказывается в Чистилище, приговорённый за грехи против Рая. Единственный шанс на искупление даёт сам Создатель — остановить падшего ангела Азазеля, готовящего вторжение демонических армий на Землю.

Геймплей сочетает молниеносное движение, рывки, прыжки и использование крюка-кошки для перемещений по мрачным биомам. Вернутся культовые карты таро, усиливающие способности и позволяющие создавать мощные комбинации с напарниками. Играть можно за четырёх героев — Ink, Void, Sol и Roch — каждый обладает уникальными перками, влияющими на стиль боя и тактику.

Saber Interactive также опубликовала системные требования. Для минимальных настроек понадобится GeForce GTX 1660 Super, 16 ГБ оперативной памяти и процессор уровня Intel i5-9400F. Для рекомендуемых — RTX 3060 Ti или аналог, 32 ГБ ОЗУ и более мощный CPU.

Комментарии:  4
нитгитлистер

оо народно))
а чё 3060 не народно чтоли на средних?

1
bysaturn

Жаль, что выглядит, как мусор.

SatirDog

Даже трогать это не хочется.

-zotik-

Согласен. Очень сомнительно выходит