Авторы Palworld показывают Анубиса в действии в новом трейлере ©

Если он выглядит как покемон, сражается как покемон и звучит как покемон, то, скорее всего, это... Pal. Ведь именно так называются существа в Palworld.

В трейлере показан Анубис, один из палов, которые появятся в грядущей игре по сбору монстров, и если вы слышали это имя, то наверняка знаете, как он выглядит, даже не глядя. В основном он выглядит как более симпатичная версия египетского бога Анубиса.

Существенное отличие от покемона, которое касается всех обитателей Palworld, заключается в том, что в него можно стрелять, поскольку игра представляет собой совершенно новый шутер от третьего лица в популярной формуле коллекционирования монстров, хорошо знакомой поклонникам игр Game Freak.

Ниже вы можете увидеть Анубиса в действии.

Этот видеоролик является частью серии "Paldeck", в которой мы продолжим подробно знакомить вас с новыми друзьями. Да. Они определенно носят свое вдохновение на рукаве.

Анубис описывается как "король пустыни, чей высокий интеллект и потусторонние боевые способности уничтожают всех, кто встает на его пути".

Palworld выйдет на PC в раннем доступе через Steam в январе 2024 года.