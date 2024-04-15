Для Palworld вышло обновление 0.2.2.0

Игра на выживание от Pocketpair, посвященная укрощению монстров, с момента запуска в середине января 2024 года выпускает в среднем три обновления в месяц. Патч 0.2.2.0, девятая подобная версия на сегодняшний день, появившаяся всего через несколько дней после того, как было выпущено обновление Palworld 0.2.1.0
Самая большая проблема, решенная в недавно вышедшем патче, касается неправильного масштабирования урона в игре. В частности, обновление устраняет проблему, из-за которой предполагаемый ущерб, наносимый некоторыми атаками уменьшается вдвое.
Хотя ожидается, что Palworld продолжит выпускать обновления в обычном темпе, Pocketpair уже анонсировал один особенно крупный выпуск контента, запланированный на лето 2024 года, который должен представить в Palworld новый остров и PvP-арену.
то не одной обновы то сразу две ) но хотелось бы побольше