Китайцы и американцы составляют основную аудиторию Palworld в Steam

В Palworld в Steam играют в основном китайцы и американцы. На родине покемонов игра осталась незамеченной.
Феномен — именно так можно описать игру Palworld. Вышедшая в ранний доступ несколько дней назад, она уже успела найти 8 миллионов покупателей и по количеству активных игроков на платформе Valve уступает только PUBG. Саймон Карлесс из GameDiscoverCo проанализировал, где работа студии Pocketpair наиболее успешна и каких игроков она покоряет.
Из собранной им информации мы узнали, что наибольшую аудиторию Palworld составляют жители Китая. На их долю приходится 36,4 % всех игроков. На втором месте с 21,4 % находятся фанаты, проживающие в США. Геймеры из России находятся на 11 месте, чуть отстав от Австралии и Бразилии.
Казалось бы, очевидные сравнения Palworld с Pokémon должны были бы поставить Японию на первое место в списке. Однако оказалось, что на родине культовых существ проживает всего 2,5 % от всего сообщества фанатов Палов. Впрочем, этот результат можно объяснить тем, что в Стране цветущей сакуры доминирующей платформой являются консоли (72 %), в то время как на ПК играют лишь 15 % игроков.
Кроме того, подсчеты GameDiscoverCo показывают, что поклонники "покемонов с огнестрелом" также больше всего любят такие игры, как Monster Hunter: World (47% игроков Palworld), Elden Ring (39%), Valheim (37,35%) и Risk Of Rain 2 (34%).
Следует иметь в виду, что приведенные выше результаты относятся только к платформе Steam. Palworld также была выпущена на консолях Xbox One и Xbox Series X/S. Игра предлагается в рамках подписки Xbox и PC Game Pass.
Компания Pocketpair сообщила, что Steam-версия Palworld получила обновление 1.3.0, которое устраняет несколько ошибок и вводит "меры противодействия различным читам и эксплойтам". Разработчики заверили, что владельцам консолей Xbox придется немного подождать патча 0.1.1.2.
Нечего удивительного, когда в mmo много игроков, значит это китайцы 100% 😉 Они кстати еще те задроты в mmo, пылесосят «всё и вся» в игре, постоянно ходят в данжи и бьют РБ(рейдовых боссов).
А еще их по численности больше всех, соперники им только индусы, но тем в компьютер играть весьма проблематично
Индусам бы помыться хотя бы, не то что в этот ваш компутер играть.
Учитывая сколько китайцев в Америке, думаю это одни китайцы, они такое любят))
Ну вот знаете... Вообще не удивительно. И такой онлайн теперь вполне логичен
0.1.3.0. Так у вас получается, что игра вышла из раннего доступа, а далее говорится о том, что на консоли версия 0.1.1.2.
Собственно любители покемонов.
одни любят рабство, другие жрут непонятную хрень)))
Да уж Россияне что то на покемонах заклинили
Из сша наверное тоже, процентов 80 китайцы
Долбоёбы