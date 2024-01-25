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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8 278 оценок

Китайцы и американцы составляют основную аудиторию Palworld в Steam

butcher69
Новости

В Palworld в Steam играют в основном китайцы и американцы. На родине покемонов игра осталась незамеченной.

Феномен — именно так можно описать игру Palworld. Вышедшая в ранний доступ несколько дней назад, она уже успела найти 8 миллионов покупателей и по количеству активных игроков на платформе Valve уступает только PUBG. Саймон Карлесс из GameDiscoverCo проанализировал, где работа студии Pocketpair наиболее успешна и каких игроков она покоряет.

Из собранной им информации мы узнали, что наибольшую аудиторию Palworld составляют жители Китая. На их долю приходится 36,4 % всех игроков. На втором месте с 21,4 % находятся фанаты, проживающие в США. Геймеры из России находятся на 11 месте, чуть отстав от Австралии и Бразилии.

Казалось бы, очевидные сравнения Palworld с Pokémon должны были бы поставить Японию на первое место в списке. Однако оказалось, что на родине культовых существ проживает всего 2,5 % от всего сообщества фанатов Палов. Впрочем, этот результат можно объяснить тем, что в Стране цветущей сакуры доминирующей платформой являются консоли (72 %), в то время как на ПК играют лишь 15 % игроков.

Кроме того, подсчеты GameDiscoverCo показывают, что поклонники "покемонов с огнестрелом" также больше всего любят такие игры, как Monster Hunter: World (47% игроков Palworld), Elden Ring (39%), Valheim (37,35%) и Risk Of Rain 2 (34%).

Следует иметь в виду, что приведенные выше результаты относятся только к платформе Steam. Palworld также была выпущена на консолях Xbox One и Xbox Series X/S. Игра предлагается в рамках подписки Xbox и PC Game Pass.

Компания Pocketpair сообщила, что Steam-версия Palworld получила обновление 1.3.0, которое устраняет несколько ошибок и вводит "меры противодействия различным читам и эксплойтам". Разработчики заверили, что владельцам консолей Xbox придется немного подождать патча 0.1.1.2.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Nimlis

Нечего удивительного, когда в mmo много игроков, значит это китайцы 100% 😉 Они кстати еще те задроты в mmo, пылесосят «всё и вся» в игре, постоянно ходят в данжи и бьют РБ(рейдовых боссов).

6
Гена Транквилизатор

А еще их по численности больше всех, соперники им только индусы, но тем в компьютер играть весьма проблематично

0
Wing42 Гена Транквилизатор

Индусам бы помыться хотя бы, не то что в этот ваш компутер играть.

0
Altered

Учитывая сколько китайцев в Америке, думаю это одни китайцы, они такое любят))

3
Artery Kaulitz
... наибольшую аудиторию Palworld составляют жители Китая. На их долю приходится 36,4 % всех игроков.

Ну вот знаете... Вообще не удивительно. И такой онлайн теперь вполне логичен

1
ilromanenko
Steam-версия Palworld получила обновление 1.3.0

0.1.3.0. Так у вас получается, что игра вышла из раннего доступа, а далее говорится о том, что на консоли версия 0.1.1.2.

0
vzglydizugla

Собственно любители покемонов.

0
Talendor3

одни любят рабство, другие жрут непонятную хрень)))

0
PastoralUpton

Да уж Россияне что то на покемонах заклинили

-1
Сергей23235

Из сша наверное тоже, процентов 80 китайцы

-1
Wersus Pro
наибольшую аудиторию Palworld составляют

Долбоёбы

-1