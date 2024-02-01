Palworld на Xbox скоро обзаведётся выделенными серверами

Microsoft сообщила, что активно сотрудничает с Pocketpair для улучшения версий Palworld для Xbox с целью ускорить процесс выпуска новых исправлений и внедрения выделенных серверов.
Эта информация взята из публикации, опубликованной на официальном сайте Xbox, в которой отмечается 7 миллионов игроков Palword на Xbox, что представляет собой крупнейший запуск сторонней игры на Game Pass.
В частности, команда Xbox предложит свою поддержку для улучшения оптимизации памяти и графического процессора, ускорения выхода обновлений и интеграции выделенных серверов. Эта последняя деталь, безусловно, очень интересна, поскольку она представляет собой самую большую разницу между версиями Palworld для Xbox и ПК для Windows Store и версией, продаваемой в Steam, где возможна многопользовательская игра на 32 игрока благодаря наличию выделенных серверов. Более того, как только эти две версии станут равными, появится возможность включить кросс-игру.
"Разработчики прислушиваются к отзывам игроков и уже начали применять свои знания в игре. Они знают, что кросс-игра — один из самых больших запросов фанатов, и быстро работают над его решением", — говорится в блоге Xbox.
"Со стороны Xbox мы работаем с Pocketpair над обеспечением поддержки версий игры для Xbox. Мы предоставляем поддержку для включения выделенных серверов, предлагаем инженерные ресурсы для оптимизации графического процессора и памяти, ускоряем процесс предоставления игрокам Palworld обновлений и работаем с командой над оптимизацией игры для нашей платформы".
Помимо исправления ошибок и приведения версий Palworld для Xbox и Steam к паритету, разработчики Pocketpair уже раскрыли план будущего контента, который будет включать в себя многопользовательские рейды с боссами и режимы PvP, где пользователи смогут соревноваться, используя своих лучших друзей и, возможно, даже красть друзей других игроков.