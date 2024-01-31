Palworld привлекла 19 миллионов игроков

По заявлению разработчика Pocket Pair, версия раннего доступа игры Palworld о выживании в открытом мире была продана в Steam примерно 12 миллионами копий, а версии для Xbox Series и Xbox One достигли более семи миллионов игроков.
По состоянию на 31 января количество одновременно играющих в Palworld игроков в Steam превысило два миллиона, что сделало эту игру второй по количеству одновременно играемых игр в истории Steam.
Версии для Xbox достигли почти трех миллионов активных пользователей в день, а Palworld стала крупнейшим сторонним запуском в истории Game Pass.
Palworld запущена для Xbox Series, Xbox One и ПК в Steam и Microsoft Store 19 января.
Если честно я не понял эту игру про покемонов. Видимо я слишком стар для этого дерьма)
Ну тем кто ещё в школе учится, им заходит такая игрушка, для такого возраста и делалась, ну и для азиатов ещё
В русскую рыбалку 4 залетай там вайб такой старый)
Всё просто, вот смотри:
Если ты раньше когда-то смотрел аниме про покемонов в детстве (часто по ТВ крутили), или же играл может на эмуле и тд...или же карточки (если помнишь были такие в школах круглые, с чипсов и прочей фигни в пачках были)
Это всё грубо говоря на ностальгию ориентированно, если ты из этого поколения, то поймёшь :)
Но видимо не застал или не было интересно, я вот застал)