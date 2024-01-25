Сайт Nexus Mode запретит моды с "Покемонами" для Palworld

Портал Nexus Mods не планирует размещать на сайте пользовательские модификации с персонажами «Покемонов» для Palworld. Компания опасается возможных проблем из-за нарушения авторских прав Nintendo.
В январе блогер ToastedShoes анонсировал модификацию, которая добавляет в Palworld героев «Покемонов». Спустя сутки видеоролик контент-мейкера был удален из-за жалобы Nintendo. Однако позже ToastedShoes заявил, что найдет способ выпустить бесплатное дополнение, несмотря на возможные проблемы.
25 января The Pokemon Company, ответственная за франшизу «Покемонов», опубликовала заявление о популярной Palworld. Компания проведет расследование, чтобы установить или опровергнуть нарушение интеллектуальной собственности Nintendo.
Palworld — кооперативный симулятор выживания, который вышел в Steam 19 января 2024 года. В нем геймерам необходимо исследовать мир, выполнять задания, добывать ресурсы и строить здания при помощи Палов, необычных существ. Игра быстро обрела популярность, за шесть дней тираж новинки превысил 8 млн копий.
Главное чтобы картон никто не запретил
Почему фанат нинтенды на этих мемах какой-то мужик? Больше бы подошёл ололошка.
Ололошка не знает что такое Нинтендо, он сильно молод, фанаты Нинтендо на западе в основном те кому за 30
Мне слабо верится в то, что человек, которому даже 20+ лет будет писаться счастьем от нинтенды, не говоря уже от 30 и старше. Разве что он закоренелый инфантил, а это отвратительно в любом случае.
Вот типичный фанат нинтенды:
Только так.
Не, это уже фанат геншина и фортнайта, нинтендо для дедов
Да прям уж.
Нексус мод ущербный, они слишком много модов запрещают, нечего там делать
Youtube слишком много запрещает. Идём на Rutube?)
Ну и дятлы. Одни запретят, другие разрешат. Спрос рождает конкуренцию.
опять этот нексус, спотыкаясь, бежит впереди паровоза. Вконец ссучились уже.
давно пора уже отказыватся от нексуса
Ну, откажитесь. Зачем другим отказываться? Из-за покемонов или какого-то мусора, который туда кидают недовольные повесткой?
Продажные подсосы нексус 💩