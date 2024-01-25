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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.1 272 оценки

Сайт Nexus Mode запретит моды с "Покемонами" для Palworld

Simple Jack
Новости

Портал Nexus Mods не планирует размещать на сайте пользовательские модификации с персонажами «Покемонов» для Palworld. Компания опасается возможных проблем из-за нарушения авторских прав Nintendo.

В январе блогер ToastedShoes анонсировал модификацию, которая добавляет в Palworld героев «Покемонов». Спустя сутки видеоролик контент-мейкера был удален из-за жалобы Nintendo. Однако позже ToastedShoes заявил, что найдет способ выпустить бесплатное дополнение, несмотря на возможные проблемы.

25 января The Pokemon Company, ответственная за франшизу «Покемонов», опубликовала заявление о популярной Palworld. Компания проведет расследование, чтобы установить или опровергнуть нарушение интеллектуальной собственности Nintendo.

Palworld — кооперативный симулятор выживания, который вышел в Steam 19 января 2024 года. В нем геймерам необходимо исследовать мир, выполнять задания, добывать ресурсы и строить здания при помощи Палов, необычных существ. Игра быстро обрела популярность, за шесть дней тираж новинки превысил 8 млн копий.

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-2
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор

Главное чтобы картон никто не запретил

6
Wing42

Почему фанат нинтенды на этих мемах какой-то мужик? Больше бы подошёл ололошка.

-2
Unicorling Wing42

Ололошка не знает что такое Нинтендо, он сильно молод, фанаты Нинтендо на западе в основном те кому за 30

0
Wing42 Unicorling
фанаты Нинтендо на западе в основном те кому за 30

Мне слабо верится в то, что человек, которому даже 20+ лет будет писаться счастьем от нинтенды, не говоря уже от 30 и старше. Разве что он закоренелый инфантил, а это отвратительно в любом случае.
Вот типичный фанат нинтенды:

Только так.

0
Unicorling Wing42

Не, это уже фанат геншина и фортнайта, нинтендо для дедов

0
Wing42 Unicorling

Да прям уж.

0
Ivan313

Нексус мод ущербный, они слишком много модов запрещают, нечего там делать

6
ZAUSA

Youtube слишком много запрещает. Идём на Rutube?)

-2
WittyOrvilleton

Ну и дятлы. Одни запретят, другие разрешат. Спрос рождает конкуренцию.

1
mongol312

опять этот нексус, спотыкаясь, бежит впереди паровоза. Вконец ссучились уже.

1
Дворф

давно пора уже отказыватся от нексуса

0
ZAUSA

Ну, откажитесь. Зачем другим отказываться? Из-за покемонов или какого-то мусора, который туда кидают недовольные повесткой?

-1
Azok OsKveRniTEJI

Продажные подсосы нексус 💩

0