Таинственные Палы и новые костюмы: Palworld готовится к празднованию Хэллоуина

Студия Pocketpair объявила о праздничном обновлении для Palworld, приуроченном к Хэллоуину. Тематическое событие стартует 23 октября и обещает добавить в игру мистическую атмосферу, необычные костюмы и загадочные события.

Разработчики интригуют фанатов намёками: «Хэллоуин приближается к Palworld! Говорят, Зою видели в новом, довольно необычном наряде… Но это ещё не всё. С милым Палом Депрессо творится что-то странное — по островам Палпагос начали замечать фигуры, одетые в такие же костюмы, как у него. Что же происходит?»

Команда просит игроков следить за новостями — в ближайшие дни появятся новые детали о событиях и наградах, связанных с праздничным обновлением. Судя по прошлым патчам, игроков, вероятно, ждут новые декоративные предметы, временные задания и особые виды Палов, доступные только во время Хэллоуина.

Palworld уже доступна в раннем доступе на PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One и ПК (Steam и Microsoft Store), а также по подписке Game Pass. Полный релиз игры запланирован на 2026 год.

Праздничное обновление станет отличным поводом вновь вернуться в мир Палов — и проверить, какие сюрпризы таит в себе Хэллоуин на островах Палпагос.