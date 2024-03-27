Новый трейлер Paper Mario: The Thousand-Year Door демонстрирует переделанное интро игры

Компания Nintendo выпустила новый трейлер игры Paper Mario: The Thousand-Year Door на Nintendo Switch, в котором демонстрируется вступление. Как и в игре Mario vs. Donkey Kong, в нем представлена новая графика и анимация.

По сюжету, когда-то существовал процветающий город, где люди жили счастливой жизнью. Однажды случилась трагедия: в результате катаклизма он погрузился под землю. Со временем появился новый город - Роугпорт, и вскоре поползли слухи о древнем городе, который лежит под землей, а за Тысячелетней дверью его ждут сокровища.

Естественно, тут-то и появляются Марио и Пич с картой, которая якобы ведет к сокровищам. Дальше все становится только безумнее, поскольку игроки отправляются в путешествие, чтобы спасти принцессу и разгадать тайну катаклизма.

Paper Mario: The Thousand-Year Door выходит 23 мая на Nintendo Switch.