Автор Papers, Please выпустил демейк и пожертвовал 100 тыс. долларов на благотворительность в честь десятилетия игры ©

Как будто Papers, Please была недостаточно "лоу-фай", ее создатель Лукас Поуп (Lucas Pope) решил отпраздновать десятилетие игры и выпустил демейк, который получила дерзкое название LCD, Please. Поиграть в демейк можно совершенно бесплатно на странице Поупа вот тут.

LCD, Please использует визуальные эффекты в стиле Game Boy, чтобы подчеркнуть урезанную версию оригинального геймплея по проверке документов. В ней вам предстоит в точности совместить заявителя с его фотографией в паспорте. Сложный режим добавляет несколько дополнительных нюансов в виде разыскиваемых персонажей, запрещенных стран и VIP-кандидатов. Есть также бесконечный режим, если вы хотите просто перебрать все лица, представленные в игре.

В столь знаменательную дату, автор пожертвовал 100 тысяч на благотворительность на благотворительность. Об этом он сообщил в блоге на официальном сайте проекта.