Культовой головоломке Papers, Please исполнилось 10 лет ©

В игровом мире было немало запоминающихся дат, и 2013 год, безусловно, стал одним из них. Если говорить о блокбастеров, то это был год, подаривший нам The Last of Us и Grand Theft Auto 5, влияние и популярность которых остро ощущаются и спустя 10 лет. Но в том году появились и заметные инди-проекты - 8 августа 2013 года вышла Papers, Please.

Разработанная Лукасом Поупом, эта, казалось бы, обыденная игра в мрачном вымышленном государстве, в которой вы играете за сотрудника миграционной службы на контрольно-пропускном пункте. Каждый день проходит в проверке паспортов мигрантов и возвращающихся граждан, а затем в проставлении штампов - одобрении, отказе или даже задержании тех, кто по поддельным документам может оказаться подозреваемым в преступлении или терроризме.

При этом в игре есть новые сценарии, нарушающие монотонность работы: сначала это шокирующий теракт, который не только прерывает рабочий день, но и напоминает о том, что на заднем плане постоянно царит напряженность. Геймплей, однако, ни на йоту не отступает от того, что вы постоянно возвращаетесь за свой рабочий стол и делаете одно и то же, даже добавляя новые механики, такие как проверка более запутанных разрешений на вход или полное сканирование тела входящего. В стенах своего гнетущего стола вам предстоит сделать моральный выбор, например, разрешить ли паре войти вместе, даже если у жены нет нужных документов, а также повеселиться над постоянным появлением Джорджи, явно сомнительного, но обаятельного парня, который почти всегда появляется с какими-либо фальшивыми документами.

Papers, Please получила преимущественно положительные отзывы критиков ведущих игровых изданий, рейтинг на Metacritic составляет 85 из 100. Разработчик также получил за игру ряд престижных премий в области компьютерных игр, в числе которых BAFTA (в номинации "Лучшая стратегия или симуляция".

В 2018 году состоялась премьера фанатской короткометражки, а в этом году игра получила крупное обновление и переехала на новый движок.