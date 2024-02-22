Поддержка Paragon: The Overprime прекратится 22 апреля

Издатель Netmarble и разработчик Netmarble F&C объявили о прекращении обслуживания бесплатного командного шутера от третьего лица и многопользовательской онлайн-игры на боевой арене Paragon: The Overprime.
Основанная на закрытой игре Paragon от Epic Games, Paragon: The Overprime вышла в раннем доступе для ПК в Steam и Epic Games Store 5 декабря 2022 года. Выпуск на PlayStation 5 был запланирован одновременно с ее полным запуском, и уже проведено два закрытых бета-тестирования.
Во-первых, мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность за вашу любовь и поддержку на протяжении последнего года и трех месяцев, начиная с раннего доступа 8 декабря 2022 года. Однако сегодня мы пришли к вам с печальными новостями.
С момента раннего доступа PARAGON: The Overprime находилась в стадии разработки, поскольку мы продолжали исследовать, повторять и думать о различных способах оправдать ожидания наших Воинов. После тщательного рассмотрения мы пришли к выводу, что в будущем мы не сможем предоставлять стабильный и удовлетворительный сервис. В связи с этим мы приняли решение прекратить обслуживание в понедельник, 22 апреля 2024 г.
Мы глубоко сожалеем о неожиданном и неудачном прекращении обслуживания. Мы глубоко ценим ободрение и поддержку, которую вы нам оказывали до сих пор, несмотря на наши недостатки. Мы в PARAGON: The Overprime искренне благодарим вас за всю любовь, которую вы нам оказали. Ниже вы можете ознакомиться с подробным графиком закрытия службы.
Эх. На самом деле нормальная сессионка. Я часиков так 20 побегал. Довольно приятно проведенные. Но игрой в которую я могу зайти и пару часиков позалипать она так и не стала для мя.
Я думаю так у многих. Проблема игры, а точнее жанра. Переизбыток сессионок, гач и т.д. ИТ в итоге для такой игры люди просто не нашли время.
Скажем выбирая во что побегать вечерком, я выбиру тот же овервотч. Чем данную игру. кто то выберет доту,кто то лол, кто кс, кто то паладин,хонкай и т.д. А парагон в итоге никто не выбрал. В том числе и я.
Увы. Но всех на все не хватит. И увы. Разрабы этого не понимают, продолжая делать сессионки, игры сервеси, которые умирают спустя две недели. Количество игроков не растет в геометрической прогрессии.
Иронично, пытались возродить закрытую игру и закрылись сами. Мне кажется, Paragon такая-же "проклятая" игра, как и Bless, сколько не пытайся поднять, не выйдет