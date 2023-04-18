Геймплейный трейлер симулятора парка развлечений Park Beyond ©

Издатель Bandai Namco и разработчик Limbic Entertainment выпустили новый геймплейный трейлер игры по управлению тематическим парком Park Beyond.

В Park Beyond игроки смогут настроить каждый аспект своего тематического парка, раскрыть "захватывающую" историю, создать уникальные подставки и здания, управлять магазинами, персоналом и ценами, а также открыть "бесконечные возможности" в режиме песочницы.

Park Beyond выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam 16 июня. Закрытое бета-тестирование на ПК запланировано на 9 мая.