Состоялся релиз стратегии о строительстве тематических парков Park Beyond ©

Поклонники магнатов, особенно тех, которые сосредоточены на строительстве тематических парков, могут расслабиться и погрузиться в Park Beyond, новейшую разработку от Limbic Entertainment, студии, создавшей, в частности, Tropico 6.

Park Beyond вышла на ПК - игра доступна на Steam по цене 1999 рублей. Так же игра появилась на консолях PS5 и Xbox Series S/X.

Park Beyond - это экономическая стратегия, в которой мы играем роль архитектора и менеджера тематического парка. Игра является образцовым представителем жанра - здесь нам предстоит управлять финансами, отслеживать уровень удовлетворенности клиентов и адаптировать парк к их ожиданиям.

Разработчики сделали все возможное, чтобы в игру не закралась скука - здесь мы создаем уникальные комбинации американских горок, размещаем различные аттракционы и улучшаем их до бесконечности. Ничто не мешает спроектировать, например, огромное колесо обозрения с "ногами" в виде небольших крутящихся колес.