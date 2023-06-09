Мультиплеерная Party Animals про драки милых зверюшек выйдет в сентябре ©

Разработчик Recreate Games объявил дату выхода симпатичного кооперативного файтинга Party Animals - 20 сентября 2023 года для Xbox One, Xbox Series X | S и ПК через Steam в рамках Летнего фестиваля игр этого года.

Party Animals - это основанная на физике игра для вечеринок, похожая на Gang Beasts, только вместо настраиваемых красочных аватаров игроки объединяются в группы и управляют милыми животными, чтобы принять участие в различных режимах. Recreate объяснила, что большинство основных игровых функций было завершено в конце 2022 года, а оставшееся время было потрачено на устранение ошибок. Команда заявила, что "искренне извиняется перед поклонниками за длительное ожидание", объяснив, что недооценила, сколько времени займет этап исправления ошибок. В дальнейшем Recreate будет предоставлять более точные и частые обновления, чтобы поклонники не чувствовали себя обделенными. Но что касается Party Animals, команда пообещала, что новая дата выхода будет "точной и достоверной".

Party Animals выйдет для PC и Xbox, будет иметь кросс-игру между платформами, и мы сможем изменить внешний вид животных с помощью более чем 100 различных косметических аксессуаров, которые можно разблокировать.