Благодаря выходу дополнения Path of Exile достигла большого всплеска активности в Steam

Path of Exile, ролевая экшен-игра от Grinding Gear Games, явно переживает возрождение в Steam.
Вчера в самое жаркое время дня в PoE на Steam играли 144 193 человека, а рекорд активности прошлой пятницы составил 167 593 одновременных игрока.
Для сравнения, неделю назад рекорд активности в выходные дни составлял около 15 000 человек, одновременно игравших в Steam.
Такой резкий скачок популярности связан с выходом нового крупного обновления, которое представило бесплатное расширение для игры под названием Affliction.
Помимо прочего, расширение предлагает новую лигу испытаний, позволяющую нам посетить Виридианский дикий лес, ставший жертвой таинственного заражения. Также добавлен большой набор ранее недоступных предметов, реализована система трансфигурации драгоценных камней и три новых класса Ascendancy. Вернулась и полюбившаяся многим механика Ultimatum - смертельные испытания Ваала по заказу слуги Хаоса, Мастера Судеб. Чем больше вы рискуете во время испытаний, тем потенциально лучше награда, которую вы получите.
Стоит добавить, что Affliction не установила новый рекорд общей активности. Он по-прежнему составляет 211 000 одновременных игроков, достигнутый восемь месяцев назад расширением Crucible. Однако успех последнего расширения свидетельствует о прекрасном состоянии игры, что тем более впечатляет, если учесть, что речь идет об игре, которая в октябре этого года отметила свое десятилетие.
Напомним, что Path of Exile доступна на PC и консолях Xbox One и PlayStation 4, а благодаря обратной совместимости в игру также могут играть владельцы Xbox Series S/X и PS5. В игре используется модель free-to-play с микроплатежами.