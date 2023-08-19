Path of Exile получила новую лигу Испытания предков ©

Для одной из лучших бесплатных игр для ПК Path of Exile стала доступна новая лига Испытания предков, обещает массу удовольствия. Уникальная механика на этот раз — это спортивный режим автобатлера, в котором вы можете сформировать команду бойцов и присоединиться к ним на поле боя, чтобы победить вражеские команды в турнире за высшую славу. Добейтесь успеха, и вы заработаете себе крутые уникальные предметы и специальные татуировки — они входят в культовое дерево пассивных навыков PoE, превращая некоторые из наиболее скучных узлов повышения характеристик в более интересные бонусы.

Вам необходимо загрузить обновление — размер патча Path of Exile 3.22 составляет 7 ГБ в Steam. Убедитесь, что у вас установлена последняя версия, прежде чем возвращаться, и ознакомьтесь с официальной публикацией от разработчика Grinding Gear Games для получения дополнительной информации или обновлений, если возникнут какие-либо задержки, а также с полными примечаниями к патчу Path of Exile 3.22.