Path of Exile получит долгожданную паузу в обновлении "Секреты Атласа"

Студия Grinding Gear Games поделилась подробностями грядущего обновления «Секреты Атласа» для своей экшен-RPG Path of Exile. Первой новинкой, которой посвятили отдельное видео, стала функция паузы, позволяющая на время остановить игровой процесс. Фанаты уже давно просили ввести такую возможность, тем более, что в Path of Exile 2 она появилась со старта.

Поставить игру на паузу можно будет несколькими способами: либо вручную, открыв системное меню клавишей Esc, или любой другой полноэкранный интерфейс, например, древо пассивных умений, либо она активируется автоматически при обнаружении игрой задержек или разрыва сетевого соединения. Однако разработчики предусмотрели важное ограничение: в областях, где на персонажа действуют негативные эффекты, приостановить игровой процесс будет невозможно.

Это лишь первая из череды демонстраций нововведений обновления «Секреты Атласа». Основную подробную презентацию грядущего дополнения Grinding Gear Games проведет 5 июня 2025 года. На трансляции расскажут о множестве нововведений, ожидающих Path of Exile.