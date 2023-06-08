Path of Exile 2 2023 г.
7.1 68 оценок

Брутальная зачистка локации в свежем тизере Path of Exile 2

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4efy
Новости

К сожалению для фанатов оригинальной части POE, был представлен лишь небольшой видеоролик с игровым процессом Path of Exile 2. Тем не менее компания Grinding Gear Games пообещала поделиться большим количеством подробностей уже 28 июля. Вполне вероятно, нам продемонстрируют больше геймплея и назовут дату выхода долгожданной второй части.

В самом же тизере сообществу показали небольшой эпизод, где главный герой в виде чародея продвигается по мрачной локации, сражаясь в толпами недругов. На этом его приключения не заканчиваются, ведь прямо сквозь врата врывается главный босс. В этот момент и обрывается видео.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Skull Eduction

Убийца диабло жив.

3
SULIK 712

диабло пока

3
Solstice

Графику подтянули или мне кажется? Еще заметил новые анимации появились. Выглядит очень красиво.

1
Кей Овальд

ОНО ЖИВО! O_O
Вообще выглядит очень даже неплохо. Кроме разве что анимации персонажа.

0
pigsy

сейчас бы постановочный ролик геймплеем называть ахахах

-1
Newworld_DESTROYER

после Дьяблы этот треш точно уже никому не нужен🤣🤣

-8
pigsy

тут решает РМТ... это самый главный плюс пое.

-3