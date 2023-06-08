Брутальная зачистка локации в свежем тизере Path of Exile 2

К сожалению для фанатов оригинальной части POE, был представлен лишь небольшой видеоролик с игровым процессом Path of Exile 2. Тем не менее компания Grinding Gear Games пообещала поделиться большим количеством подробностей уже 28 июля. Вполне вероятно, нам продемонстрируют больше геймплея и назовут дату выхода долгожданной второй части.
В самом же тизере сообществу показали небольшой эпизод, где главный герой в виде чародея продвигается по мрачной локации, сражаясь в толпами недругов. На этом его приключения не заканчиваются, ведь прямо сквозь врата врывается главный босс. В этот момент и обрывается видео.
Убийца диабло жив.
диабло пока
Графику подтянули или мне кажется? Еще заметил новые анимации появились. Выглядит очень красиво.
ОНО ЖИВО! O_O
Вообще выглядит очень даже неплохо. Кроме разве что анимации персонажа.
сейчас бы постановочный ролик геймплеем называть ахахах
после Дьяблы этот треш точно уже никому не нужен🤣🤣
тут решает РМТ... это самый главный плюс пое.