Анонсирована Pathbreakers: Roaming Blades - тактическая RPG в духе Battle Brothers

Если вы с ностальгией вспоминаете выпущенную в 2017 году игру Battle Brothers, для вас есть хорошая новость. В Steam скоро появится духовный наследник этой высоко оцененной смеси пошаговой стратегии и RPG — Pathbreakers: Roaming Blades.

Studio 6 Eyes (авторы Fell Seal: Arbiter's Mark, которая была данью уважения Final Fantasy Tactics) представила новый материал из игры, издательством которой занимается Hooded Horse, известная, в частности, по Manor Lords.

Pathbreakers: Roaming Blades собирается перенять все лучшее из Battle Brothers – командование компанией наемников, сложные решения и значимые последствия ошибок – но вместо характерных яйцеподобных моделек мы получим пиксельную графику.

Атмосфера средневековой наемнической жизни перенесет нас на Stormtossed Isle, опасную землю, полную добычи, монстров и возможностей разбогатеть (или быстро погибнуть). Все будет основано на процедурно сгенерированной карте открытого мира, поэтому ни одна кампания не должна повторяться.

Игроки смогут выбрать одну из множества начальных историй или создав собственного персонажа. Компания наемников будет состоять из восьми классов, каждый из которых будет развиваться в двух специализациях, а на поле боя можно будет выставить до восьми юнитов. Пошаговые сражения, разворачивающиеся на гексагональной сетке, потребуют разумного планирования, тем более что враги — это не только люди.

Интересным обещает быть и развитие самой компании. Создатели позволят зарабатывать репутацию в трех направлениях — как наемники, купцы или исследователи. В зависимости от выбранного пути мы будем открывать различные контракты, задания и сюжетные события, а некоторые из них будут предлагать разветвленные решения, меняющие ход кампании. Не обойдется и без походов в подземелья, где помимо сражений придется управлять ресурсами, такими как масло для освещения.

Также стоит отметить, что Pathbreakers: Roaming Blades предложит полную поддержку модов, редактор карт и возможность добавлять свои собственные классы или навыки.