Авторы ARPG Pathfinder: Abomination Vaults запустили кампанию на Kickstarter ©

BKOM Studios и Paizo запустили Kickstarter-кампанию по созданию кооперативной ролевой hack-and-slash игры, основанной на настольной игре Pathfinder.



Kickstarter утверждает, что это первая в истории кооперативная Hack and Slash ARPG, основанная на знаменитой ролевой игре Pathfinder. Если финансирование будет получено, игра выйдет на ПК через Steam.

Pathfinder: Abomination Vaults будет поддерживать до четырех игроков одновременно, которые проведут героев Pathfinder через глубины Крепости Гонтлайт, чтобы победить злую колдунью Белкорру Харувекс. События игры будут происходить в мега-подземелье под крепостью, разделенном на различные биомы. Игроки смогут выбрать одного из четырех чемпионов Pathfinder: Амири-варвар, Харск-рейнджер, Кира-клерик и Эзрен-волшебник.

Участники Kickstarter смогут получить такие награды, как артбук, ранний доступ, индивидуальный набор кубиков и многое другое. Цель проекта - 410 000 канадских долларов, осталось 30 дней. На текущий уже собрано $92 тыс.