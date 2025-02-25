Pathologic 3: Quarantine - пролог к новой "Мор" выйдет 17 марта

Студия Ice-Pick Lodge совместно с HypeTrain Digital объявила дату выхода Pathologic 3: Quarantine — бесплатного пролога к новой игре в культовой серии «Мор». Проект станет доступен 17 марта, и разработчики уже подготовили трейлер, знакомящий с основными механиками.

Pathologic 3: Quarantine — это атмосферная нарративная адвенчура, рассказывающая о молодом учёном, отправившемся в захолустный город, охваченный таинственной эпидемией. Главный герой, известный как Бакалавр, оставляет свою работу в столичной лаборатории ради поисков бессмертия — но сможет ли он достичь своей цели?

Игрокам предстоит исследовать город, взаимодействовать с его жителями, лечить пациентов и погружаться в мрачные тайны, скрывающиеся за болезнью.