ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Pax Dei 18.06.2024
Мультиплеер, MMO, От третьего лица, Песочница
4.3 46 оценок

Pax Dei открывает врата средневекового мира: релизный трейлер демонстрирует новые возможности

butcher69 butcher69

Студия Mainframe Industries официально выпустила полноценную версию мультиплеерной песочницы Pax Dei, приурочив релиз к 16 октября 2025 года. Вместе с этим появился новый трейлер, демонстрирующий фэнтезийный средневековый мир, где легенды оживают, призраки бродят по землям, а магия органично вплетена в повседневную жизнь.

В Pax Dei игрокам предоставлена возможность создавать собственную репутацию, строить дома и писать уникальные истории в огромном открытом мире. С момента запуска версии 1.0 первые авантюристы уже исследуют новые территории, обустраивают участки земли и начинают собственные приключения. Новичкам разработчики советуют пользоваться внутриигровым меню кланов для поиска подходящей группы, ведь многие опытные игроки готовы делиться советами и приглашать в свои объединения.

Игровой мир Pax Dei занимает около 300 квадратных километров и разделён на пять провинций с 40 уникальными долинами для поселений. Все предметы создаются игроками через системы сбора ресурсов и крафта, предлагающие сотни рецептов. MMO-песочница позволяет выбирать различные роли, строить экономику, защищать территории и взаимодействовать с другими игроками.

Базовая версия включает доступ к игре без временных ограничений, два слота для персонажей и бесплатный месяц премиум-членства с участком земли для строительства дома. Mainframe Industries обещает регулярные обновления, среди которых появление феодальных святынь и системы альянсов, расширяющей социальное взаимодействие игроков.

Pax Dei доступна на ПК и предлагает уникальный опыт средневековой MMO-песочницы, где каждый игрок может оставить свой след в живом, постоянно развивающемся мире.

7
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Господин Никто

баба-рыцарь в средневековье... оригинально

4
Raphtallia

Жанна Д-Арк где-то стоит в сторонке и плачет. XD

2
0FILIN0 Raphtallia

Чувак, если ты видишь солдатку среди солдат, это называется исключение, но это не закономерно. Её подвиги вымышленные, как в сказке, где принц спасает принцессу. Если она действительно сражалась против мужчин Долга, она не смогла бы протянуться, её хиленькая ручка отвалилась при замахе мечом. Нужно ещё понимать в Истории слишком много отсебятины.

Ardok

Она практически мертва, чего они там вводить собрались я хз.

Raphtallia

Пытаются выжать последнее.

Hevin

О релиз мёртвой игры, получается скоро полностью поддержку свернут

Иваныч из Тулы

Игра мерта по прибытию.

Raphtallia

Это та песочница что не так давно якобы сдохла? Там еще вроде опен пвп? Спасибо не надо!