Pax Dei открывает врата средневекового мира: релизный трейлер демонстрирует новые возможности

Студия Mainframe Industries официально выпустила полноценную версию мультиплеерной песочницы Pax Dei, приурочив релиз к 16 октября 2025 года. Вместе с этим появился новый трейлер, демонстрирующий фэнтезийный средневековый мир, где легенды оживают, призраки бродят по землям, а магия органично вплетена в повседневную жизнь.

В Pax Dei игрокам предоставлена возможность создавать собственную репутацию, строить дома и писать уникальные истории в огромном открытом мире. С момента запуска версии 1.0 первые авантюристы уже исследуют новые территории, обустраивают участки земли и начинают собственные приключения. Новичкам разработчики советуют пользоваться внутриигровым меню кланов для поиска подходящей группы, ведь многие опытные игроки готовы делиться советами и приглашать в свои объединения.

Игровой мир Pax Dei занимает около 300 квадратных километров и разделён на пять провинций с 40 уникальными долинами для поселений. Все предметы создаются игроками через системы сбора ресурсов и крафта, предлагающие сотни рецептов. MMO-песочница позволяет выбирать различные роли, строить экономику, защищать территории и взаимодействовать с другими игроками.

Базовая версия включает доступ к игре без временных ограничений, два слота для персонажей и бесплатный месяц премиум-членства с участком земли для строительства дома. Mainframe Industries обещает регулярные обновления, среди которых появление феодальных святынь и системы альянсов, расширяющей социальное взаимодействие игроков.

Pax Dei доступна на ПК и предлагает уникальный опыт средневековой MMO-песочницы, где каждый игрок может оставить свой след в живом, постоянно развивающемся мире.